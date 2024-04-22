В чем секрет этой пудры и как правильно ею пользоваться, рассказываем далее.
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Что такое прозрачная пудра
Правильное название белой или прозрачной пудры, неважно, прессованной или рассыпчатой, – транспарентная.
Главное ее преимущество – в отсутствии оттенка. Это значит, что такая пудра подойдет каждой – и обладательнице белоснежной кожи, и загорелой девушке. При этом она обеспечивает эффект ретуши в реальной жизни: размывает, маскирует все недостатки, закрепляет макияж и убирает жирный блеск.
Рельеф лица становится ровнее, неровности маскируются, а тональная основа начинает выглядеть максимально естественно.
А еще транспарентную пудру можно использовать соло поверх увлажняющего крема или праймера. Так получится эффект холеной кожи без несовершенств и видимого макияжа.
Как выглядит прозрачная пудра: смотрите фото
Однако чтобы прозрачная пудра не подвела, нужно запомнить несколько правил.
Во-первых, наносить ее следует одним тонким слоем, не наслаивая. В крайнем случае можно пройтись по лицу кистью еще раз вечером после рабочего дня. А днем лучше использовать салфетки, матирующие.
Во-вторых, не вбивайте ее в кожу. Просто аккуратно припудрите лицо, чтобы не было избытка средства.
В-третьих, наносить ее стоит при хорошем освещении, чтобы избежать белого лица при дневном свете
А еще белую прозрачную пудру можно использовать как основу под тени. Так они не будут сворачиваться и будут выглядеть ярче.