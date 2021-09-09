Окрім того, що дома шкідлива їжа у нас в постійному доступі, люди на віддаленій роботі ще й набагато менше рухаються. Тож можна привітати зайві кілограми. Австралійська дієтологиня та нутриціологиня Сьюзі Беррелл порадила 5 найкращих корисних перекусів, які варто завжди тримати під рукою замість шкідливих снеків.

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Нарізати овочі

Мало кому вдається споживати ті самі рекомендовані 5 порцій овочів щодня. Проте цю норму легко виконати, якщо просто зранку підготувати нарізану сиру моркву, огірок, перець чи інші овочі, що вам подобаються.

Овочі не тільки багаті поживними речовинами, але й, на відміну від фруктів, містять нуль калорій і багато харчових волокон та води – це допомагає залишатися ситими,

– пояснює експертка

Звикли щось гризти, поки думаєте? Поставте біля себе тарілочку з нарізаними овочами та гризіть на здоров'я.

Грецький йогурт з ягодами

В холодильнику завжди тримайте саме грецький, а не йогурт з фруктовими наповнювачами – це важливо! – і трохи ягід, свіжих або заморожених. "Поєднання багатого на білок та кальцій грецького йогурту з багатими на антиоксиданти ягодами – це продукт, створений на небесах", – захоплюється Сьюзі Беррелл.

Обов'язково грецький йогурт і ягоди – чудове поєднання / Фото Pexels

У такому йогурті мінімальний вміст цукру, а ягоди мають низьку калорійність і багато клітковини – ось і готовий ідеальний корисний перекус, якщо ви зголодніли.

Хлібці з начинками

Замість звичайного бутерброду експертка радить приготувати собі більше збалансований перекус: цільнозернові хлібці з будь-якою начинкою, багатою на білки. Це може бути риба, сир, запечена квасоля або натуральна паста з горіхів.

Для ще більшої користі додайте трохи овочів: "Білок добре насичує між основними прийомами їжі, а такий перекус загалом дозволяє не виходити за межі вашої звичної норми калорійності".

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Попкорн

Хоч у багатьох попкорн зовсім і не асоціюється з корисною їжею, проте Сьюзі Беррелл все ж включила його у цей список, адже він корисний як цільнозерновий продукт. Звісно, йдеться лише про домашній попкорн, а не запакований, у якому купа спецій, ароматизаторів, жиру та калорій.

Домашній попкорн також стане хорошим варіантом для перекусу / Фото Unsplash

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Хрусткий нут

Дієтологиня радить забути про повні харчових добавок крекери, сухарики та інші солоні закуски. Запечений у духовці нут смакуватиме вам не менше і стане хорошим джерелом білка та клітковини. Легко просто один раз приготувати ціле деко такого нуту, розфасувати по пакетиках і насолоджуватись ним ще кілька днів.