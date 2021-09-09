Кроме того, что дома вредная еда у нас в постоянном доступе, люди на удаленной работе еще и гораздо меньше двигаются. Поэтому можно поздороваться с лишними килограммами. Австралийский диетолог и нутрициолог Сьюзи Беррелл посоветовала 5 лучших полезных перекусов, которые стоит всегда держать под рукой вместо вредных снеков.

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Нарезать овощи

Мало кому удается потреблять те самые рекомендованные 5 порций овощей в день. Однако эту норму легко выполнить, если просто утром подготовить нарезанную сырую морковь, огурец, перец и другие овощи , которые вам нравятся.

Овощи не только богаты питательными веществами, но и, в отличие от фруктов, содержат ноль калорий и много пищевых волокон и воды – это помогает оставаться сытыми,

– объясняет эксперт

Привыкли что-то грызть, пока думаете? Поставьте рядом тарелочку с нарезанными овощами и грызите на здоровье.

Греческий йогурт с ягодами

В холодильнике всегда держите именно греческий, а не йогурт с фруктовыми наполнителями – это важно! – и немного ягод, свежих или замороженных. "Сочетание богатого белком и кальцием греческого йогурта с богатыми антиоксидантами ягодами – это продукт, созданный на небесах" , – восхищается Сьюзи Беррелл.

Обязательно греческий йогурт и ягоды – прекрасное сочетание / Фото Pexels

В таком йогурте минимальное содержание сахара, а у ягод низкая калорийность и много клетчатки – вот и готов идеальный полезный перекус, если вы проголодались.

Хлебцы с начинками

Вместо обычного бутерброда эксперт советует приготовить себе более сбалансированный перекус: цельнозерновые хлебцы с любой начинкой, богатой белками. Это может быть рыба, сыр, запеченная фасоль или натуральная паста из орехов.

Для еще большей пользы добавьте немного овощей: "Белок хорошо насыщает между основными приемами пищи, а такой перекус в целом позволяет не выходить за пределы вашей привычной нормы калорийности".

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Попкорн

Хотя у многих попкорн вовсе и не ассоциируется с полезной едой, однако Сьюзи Беррелл все же включила его в этот список, ведь он полезен как цельнозерновой продукт. Конечно, речь идет только о домашнем попкорне, а не упакованном, в котором куча специй, ароматизаторов, жира и калорий.

Домашний попкорн также станет хорошим вариантом для перекуса / Фото Unsplash

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