Здається, що власник ділянки дуже задоволений від свого хитрого рішення. Він опублікував кілька жартівливих відео у своєму тіктоці tgunz81. Найперше відео набрало понад 44 мільйони переглядів!

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Чоловік встановив автоматичну систему оприскування газону: як тільки людина на нього ступає – одразу вмикається сирена, а зі шланга починає бризкати вода. Перехожі миттєво втікають – можна змокнути.

В останньому відео автор продемонстрував, як все було раніше. Він кожного дня просив людей не ходити по траві, але вони не припиняли цього робити. Тепер більшість оминає його газон.

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Користувачі тіктоку по-різному відреагували на таке рішення власника ділянки. Одні підтримали його метод, іншим здається, що це занадто: