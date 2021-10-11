Здається, що власник ділянки дуже задоволений від свого хитрого рішення. Він опублікував кілька жартівливих відео у своєму тіктоці tgunz81. Найперше відео набрало понад 44 мільйони переглядів!
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Чоловік встановив автоматичну систему оприскування газону: як тільки людина на нього ступає – одразу вмикається сирена, а зі шланга починає бризкати вода. Перехожі миттєво втікають – можна змокнути.
В останньому відео автор продемонстрував, як все було раніше. Він кожного дня просив людей не ходити по траві, але вони не припиняли цього робити. Тепер більшість оминає його газон.
Користувачі тіктоку по-різному відреагували на таке рішення власника ділянки. Одні підтримали його метод, іншим здається, що це занадто:
- Ніколи не розумів, чому ходити по газоні – це так погано. Це ж трава.
- Дозволь цим дітям прийти додому на одну хвилину швидше.
- Це ж просто трава!
- Це ж школярі. Ви можете викласти кам’яну доріжку на газоні. Це просто трава. Будьте добрішим.
- Це твій газон, тому ти можеш робити все, що захочеш.
- Я не розумію. Мене виховали так, щоб я ніколи не гуляв по чужому подвір’ї.
- Ви всі злитеся без причини. Це його двір. Прогулянка по ньому може вбити траву. Не дарма є тротуари.