Похоже, что владелец участка очень доволен от своего хитрого решения. Он опубликовал несколько шуточных видео в своем тиктоке tgunz81. Первое видео набрало более 44 миллионов просмотров!

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Мужчина установил автоматическую систему опрыскивания газона: как только человек на него становится – сразу включается сирена, а из шланга начинает брызгать вода. Прохожие мгновенно убегают – можно промокнуть.

В последнем видео автор продемонстрировал, как все было раньше. Он каждый день просил людей не ходить по траве, но они не прекращали этого делать. Теперь большинство обходит его газон.

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Пользователи тиктока по-разному отреагировали на такое решение от владельца участка. Одни поддержали его метод, другим кажется, что это слишком: