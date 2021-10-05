Жінка пояснила, що перебуває на сьомому місяці вагітності. Якраз в день весілля, куди запросили лише чоловіка, зламався унітаз. Вона не могла нюхати неприємний запах, бо їй ставало погано.
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Я попросила чоловіка на 5 хвилин заглянути до унітаза. Він сказав, що зремонтує, коли повернеться. Але мене нудить від цього запаху, тому я спробувала переконати його хоча б спробувати зробити це зараз, – розповідає авторка.
Чоловік все ж таки погодився його зремонтувати. Та замість 10-15 хвилин, це зайняло значно більше часу. В результаті він конкретно запізнився на весілля – приїхав лише на саме святкування, пропустивши основну церемонію. Брат дуже розстроївся.
Рідні не зрозуміли, чому чоловік не зміг вчасно приїхати / Фото Unsplash
Тепер чоловік звинувачує жінку в тому, що вона спеціально все влаштувала, бо її не запросили на весілля. Адже в неї погані стосунки з його братом. Дружина ж стверджує, що це все неправда.
Він сказав, що це сталося, бо я ненавиджу його брата. І те, що я зробила, це була спроба змусити його пропустити весілля брата. Тим паче, що я могла дочекатися, поки він повернеться, щоб відремонтувати унітаз, – продовжує жінка.
Користувачі Reddit не зрозуміла, чому дружина змусила чоловіка ремонтувати унітаз саме перед весіллям. Адже можна було трішки зачекати:
- Він пропустив особливий момент, щоб зремонтувати унітаз. Ви б розстроїлися, якби він пропустив народження вашої дитини, щоб відремонтувати унітаз свого брата?
- Якщо ти не могла запросити сантехніка, то мав би бути хтось ще, кого ти знаєш, хто б міг допомогти.
- Я була вагітною 5 разів і ніколи не зробила б так, як ви.
- Якщо у вас не працює унітаз, то подзвоніть сантехніку, нейтралізуйте запах за допомогою хімії, винайміть готель на кілька годин.