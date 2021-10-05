Женщина объяснила, что находится на седьмом месяце беременности. Именно в день свадьбы, куда пригласили только мужа, сломался унитаз. Она не могла нюхать неприятный запах – ей становилось плохо.

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Я попросила мужа на 5 минут заглянуть к унитазу. Он сказал, что отремонтирует, когда вернется. Но меня тошнит от этого запаха, поэтому я попыталась убедить его хотя бы попытаться сделать это сейчас, – рассказывает автор.

Муж все же согласился его отремонтировать. Но вместо 10-15 минут, это заняло гораздо больше времени. В результате он конкретно опоздал на свадьбу – приехал только на само празднование, пропустив основную церемонию. Брат очень расстроился.

Родные не поняли, почему мужчина не приехал вовремя / Фото Unsplash

Теперь муж обвиняет жену в том, что она специально все устроила, потому что ее не пригласили на свадьбу. Ведь у нее плохие отношения с его братом. Жена же утверждает, что это все неправда.

Он сказал, что это случилось, потому что я ненавижу его брата. И то, что я сделала, это была попытка заставить его пропустить свадьбу брата. Тем более, что я могла дождаться, пока он вернется, чтобы отремонтировать унитаз, – продолжает женщина.

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Пользователи Reddit не поняли, почему жена заставила мужа ремонтировать унитаз именно перед свадьбой. Ведь можно было немного подождать: