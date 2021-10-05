Чоловік ледь не пропустив весілля брата через дружину: рідні цього не зрозуміли

Чоловік добряче запізнився на весілля брата через прохання дружини. Вона в останній момент попросила його відремонтувати несправний унітаз вдома. Це спричинило конфлікт.

Жінка пояснила, що перебуває на сьомому місяці вагітності. Якраз в день весілля, куди запросили лише чоловіка, зламався унітаз. Вона не могла нюхати неприємний запах, бо їй ставало погано.

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Я попросила чоловіка на 5 хвилин заглянути до унітаза. Він сказав, що зремонтує, коли повернеться. Але мене нудить від цього запаху, тому я спробувала переконати його хоча б спробувати зробити це зараз, – розповідає авторка.

Чоловік все ж таки погодився його зремонтувати. Та замість 10-15 хвилин, це зайняло значно більше часу. В результаті він конкретно запізнився на весілля – приїхав лише на саме святкування, пропустивши основну церемонію. Брат дуже розстроївся.

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Тепер чоловік звинувачує жінку в тому, що вона спеціально все влаштувала, бо її не запросили на весілля. Адже в неї погані стосунки з його братом. Дружина ж стверджує, що це все неправда.

Він сказав, що це сталося, бо я ненавиджу його брата. І те, що я зробила, це була спроба змусити його пропустити весілля брата. Тим паче, що я могла дочекатися, поки він повернеться, щоб відремонтувати унітаз, – продовжує жінка.

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Користувачі Reddit не зрозуміла, чому дружина змусила чоловіка ремонтувати унітаз саме перед весіллям. Адже можна було трішки зачекати: