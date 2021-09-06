Дідусь розповів художниці, яка мала зробити швидкий скетч, про кохану, з якою вони були одружені цілих 62 роки. Художниця ставила уточнювальні запитання, і з його відповідей стало зрозуміло: дружини вже немає поруч, він її дуже кохав, а зараз – сумує за нею.

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Зазвичай люди у подібних проєктах просто розповідають про фізичні особливості людини, портрет якої вони хочуть побачити – колір очей чи форму носа. Чоловік же поринув у спогади й зі сльозами на очах почав пригадувати ті емоції, які дружина у нього викликала.

Описував не зовнішність, а внутрішній світ

До прикладу, коли його запитали про форму обличчя, він не сказав "овальне" або "витягнуте", він із замріяним виразом промовив: "У неї було лялькове обличчя, ніби в ангела. Коричневе волосся".

Описуючи очі, дідусь також не обмежився лише кольором, а взявся розповідати про характер коханої та тепло, які вони дарувала йому й іншим людям: "Глибокі карі очі з вічним вогником всередині. Вони дивились на мене, на друзів, дітей та онуків з великою любов'ю та турботою".

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Безперечно, найгарнішою людина виглядає тоді, коли всміхається. І про посмішку чоловік також сказав романтичне: "Її посмішка була чарівна, привітлива і дуже красива".

Далі він неодноразово повторив, що це була "найпрекрасніше жінка на світі" і що так вважав кожен, хто її бачив. Кохання та теплі почуття відчуваються буквально у кожному слові дідуся!

Наприкінці художниця запитала, за чим у дружині він сумує найбільше, чоловік зізнався – за її обіймами. А коли вона передала йому готовий малюнок, то просто розплакався, адже портрет вийшов на диво точним.

Результати малюнка за усним описом / Скриншот з відео The Duane Marino Experience

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