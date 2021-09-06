Дедушка рассказал художнице, которая должна сделать быстрый скетч, о любимой, с которой они были женаты целых 62 года. Художница задавала наводящие вопросы, и из его ответов стало понятно: жены уже нет рядом, он ее очень любил, а сейчас – скучает по ней.
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Обычно люди в подобных проектах просто рассказывают о физических особенностях человека, портрет которого они хотят увидеть – цвет глаз или форму носа. Мужчина же погрузился в воспоминания и со слезами на глазах начал вспоминать те эмоции, которые жена у него вызвала.
Описывал не внешность, а внутренний мир
К примеру, когда его спросили о форме лица, он не сказал "овальное" или "вытянутое", он с задумчивым выражением проговорил: "У нее было кукольное лицо, будто у ангела. Коричневые волосы".
Описывая глаза, дедушка также не ограничился только цветом, а взялся рассказывать о характере любимой и тепле, которое она дарила ему и другим людям: "Глубокие карие глаза с вечным огоньком внутри. Они смотрели на меня, друзей, детей и внуков с большой любовью и заботой".
Бесспорно, человек выглядит лучше всего тогда, когда улыбается. И об улыбке мужчина также сказал романтическое: "Ее улыбка была очаровательна, приветливая и очень красивая".
Далее он неоднократно повторил, что это была "самая прекрасная женщина в мире" и так считал каждый, кто ее видел. Любовь и теплые чувства ощущаются буквально в каждом слове дедушки!
В конце художница спросила, за чем в жене он скучает больше всего, мужчина признался – за ее объятиями. А когда она передала ему готовый рисунок, то просто расплакался, ведь портрет получился на удивление точным.
Результаты рисунка по устному описанию / Скриншот с видео The Duane Marino Experience
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