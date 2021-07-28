Чоловіка осоромили через його погляди на жінок: він ставив їм оцінки

Холостяк шукав у додатку для знайомств нову красуню, а отримав тонну знущань від розлючених незнайомців. Все ж таки не варто ставити оцінки жінкам...

Профіль самовпевненого 41-річного чоловіка на ім’я Джон (змінене ім’я, – Life 24) обурив багатьох користувачів розважального ресурсу Reddit. Люди буквально познущалися з холостяка через його погляди на жінок.

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В описі до свого профілю Джон розповів, що хоче зустрічатися лише із жінками, яких оцінить на "8,5 балів та більше". На його думку, зовнішність – це найважливіша чеснота будь-якої дами. Якщо жінка цього не розуміє, то вона "ідіотка".

Сторінка Джона у Tinder / Скриншот Reddit

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Я бачу повсякденних та некрасивих жінок кожного дня, куди б я не йшов. Чому б я мав зв’язуватися з ними на сайтах для знайомств? Будь ласка, будьте на 8,5 балів або більше. Я спав з деякими із найкрасивіших жінок у цьому світі, тому мені потрібне щось прекрасне, щоб втримати мою увагу, – написав хлопець.

Що написав Джон у своєму профілі / / Скриншот Reddit

Щоб достукатися жінок, Джон опублікував селфі з ванної, де можна побачити його торс. Однак привабив він безліч користувачів із Reddit. Ось найпопулярніші коментарі:

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