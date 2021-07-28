Профиль самоуверенного 41-летнего мужчины по имени Джон (ненастоящее имя, – Life 24) возмутил многих пользователей развлекательного ресурса Reddit. Люди буквально поиздевались над холостяком из-за его взглядов на женщин.

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В описании к своему профилю Джон рассказал, что хочет встречаться только с женщинами, которых оценит на "8,5 баллов и больше". По его мнению, внешность – это важнейшая добродетель любой женщины. Если женщина этого не понимает, то она "идиотка".

Страница Джона в Tinder / Скриншот Reddit

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Я вижу повседневных и некрасивых женщин каждый день, куда бы я не шел. Зачем мне связываться с ними на сайтах для знакомств? Пожалуйста, будьте на 8,5 баллов или больше. Я спал с некоторыми из красивейших женщин в этом мире, поэтому мне нужно что-то прекрасное, чтобы удержать мое внимание, – написал парень.

Что написал Джон в своем профиле / Скриншот Reddit

Чтобы достучаться женщин, Джон опубликовал селфи из ванной, где можно увидеть его торс. Однако привлек он множество пользователей с Reddit. Вот самые популярные комментарии:

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