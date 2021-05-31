Кертіс переконаний, що кожного дня разом із коханими ми проживаємо особливі моменти, які не потрібно забувати. Адже любов проявляється навіть в найбуденніших речах: чи-то в спонтанних обіймах у "лінивий" вихідний день, чи навіть у спільному чищенні зубів.

Цікаво Де зробити найкращі фото цього літа: 5 інста-локацій в Україні

Фото Curtis Wiklund

Ми вагітні

Фото Curtis Wiklund

Фото Curtis Wiklund

За час експерименту фотограф назбирав понад 75 тисяч підписників в інстаграмі. Більшість своїх робіт він публікує саме там.

Упродовж року багато людей казали нам, що вони відчули, що пізнали нас краще через чорно-білі малюнки. Таке враження, ніби вони трішки підглядали за нашим життя, – пише фотограф на своєму сайті.

Фото Curtis Wiklund

Фото Curtis Wiklund

Фото Curtis Wiklund

Кертіс ілюструє різні ситуації, які насправді відбуваються в житті кожної пари. Ось ви йдете з хорошим настроєм після спільних покупок у теплий літній вечір, а ось щиро регочете від жартів, які зрозумілі лише вам. Інколи фотограф навіть не знав, про що малювати, але викрутитись із ситуації йому завжди допомагала кохана.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Фото Curtis Wiklund

"Що я маю намалювати?". "Нас"

Фото Curtis Wiklund

Фото Curtis Wiklund

Фото Curtis Wiklund

З того часу, як Кертіс закінчив свій експеримент, минуло вже кілька років. За цей час у закоханих народилися четверо дітей, а зараз фотограф працює над своїм коміксом "Ми з дітьми".

Цікаво Не боюсь тюрми: дівчина отримала 10 жорстких правил від мами свого хлопця

Фото Curtis Wiklund