Кертіс переконаний, що кожного дня разом із коханими ми проживаємо особливі моменти, які не потрібно забувати. Адже любов проявляється навіть в найбуденніших речах: чи-то в спонтанних обіймах у "лінивий" вихідний день, чи навіть у спільному чищенні зубів.
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Фото Curtis Wiklund
Ми вагітні
Фото Curtis Wiklund
Фото Curtis Wiklund
За час експерименту фотограф назбирав понад 75 тисяч підписників в інстаграмі. Більшість своїх робіт він публікує саме там.
Упродовж року багато людей казали нам, що вони відчули, що пізнали нас краще через чорно-білі малюнки. Таке враження, ніби вони трішки підглядали за нашим життя, – пише фотограф на своєму сайті.
Фото Curtis Wiklund
Фото Curtis Wiklund
Фото Curtis Wiklund
Кертіс ілюструє різні ситуації, які насправді відбуваються в житті кожної пари. Ось ви йдете з хорошим настроєм після спільних покупок у теплий літній вечір, а ось щиро регочете від жартів, які зрозумілі лише вам. Інколи фотограф навіть не знав, про що малювати, але викрутитись із ситуації йому завжди допомагала кохана.
Фото Curtis Wiklund
"Що я маю намалювати?". "Нас"
Фото Curtis Wiklund
Фото Curtis Wiklund
Фото Curtis Wiklund
З того часу, як Кертіс закінчив свій експеримент, минуло вже кілька років. За цей час у закоханих народилися четверо дітей, а зараз фотограф працює над своїм коміксом "Ми з дітьми".
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Фото Curtis Wiklund