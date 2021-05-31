Кертис убежден, что каждый день вместе с любимыми мы проживаем особые моменты, которые не нужно забывать. Ведь любовь проявляется даже в самых обыденных вещах: то в спонтанных объятиях в "ленивый" выходной день или даже в общей чистке зубов.

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Фото Curtis Wiklund

Мы беременны

Фото Curtis Wiklund

Фото Curtis Wiklund

За время эксперимента фотограф собрал более 75 тысяч подписчиков в инстаграме. Большинство своих работ он публикует именно там.

В течение года многие говорили нам, что они почувствовали, что узнали нас лучше через черно-белые рисунки. Такое впечатление, что они немного подглядывали за нашей жизнью, – пишет фотограф на своем сайте.

Фото Curtis Wiklund

Фото Curtis Wiklund

Фото Curtis Wiklund

Кертис иллюстрирует различные ситуации, которые на самом деле случаются в жизни каждой пары. Вот вы идете с хорошим настроением после совместных покупок в теплый летний вечер, а вот искренне хохочете от шуток, которые понятны только вам. Иногда фотограф даже не знал, что рисовать, но выкрутиться из ситуации ему всегда помогала любимая.

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Фото Curtis Wiklund

"Что мне нарисовать?". "Нас"

Фото Curtis Wiklund

Фото Curtis Wiklund

Фото Curtis Wiklund

С тех пор, как Кертис закончил свой эксперимент, прошло уже несколько лет. За это время у влюбленных родились четверо детей, а сейчас фотограф работает над своим комиксом "Мы с детьми".

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Фото Curtis Wiklund