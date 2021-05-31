Кертис убежден, что каждый день вместе с любимыми мы проживаем особые моменты, которые не нужно забывать. Ведь любовь проявляется даже в самых обыденных вещах: то в спонтанных объятиях в "ленивый" выходной день или даже в общей чистке зубов.
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Фото Curtis Wiklund
Мы беременны
Фото Curtis Wiklund
Фото Curtis Wiklund
За время эксперимента фотограф собрал более 75 тысяч подписчиков в инстаграме. Большинство своих работ он публикует именно там.
В течение года многие говорили нам, что они почувствовали, что узнали нас лучше через черно-белые рисунки. Такое впечатление, что они немного подглядывали за нашей жизнью, – пишет фотограф на своем сайте.
Фото Curtis Wiklund
Фото Curtis Wiklund
Фото Curtis Wiklund
Кертис иллюстрирует различные ситуации, которые на самом деле случаются в жизни каждой пары. Вот вы идете с хорошим настроением после совместных покупок в теплый летний вечер, а вот искренне хохочете от шуток, которые понятны только вам. Иногда фотограф даже не знал, что рисовать, но выкрутиться из ситуации ему всегда помогала любимая.
Фото Curtis Wiklund
"Что мне нарисовать?". "Нас"
Фото Curtis Wiklund
Фото Curtis Wiklund
Фото Curtis Wiklund
С тех пор, как Кертис закончил свой эксперимент, прошло уже несколько лет. За это время у влюбленных родились четверо детей, а сейчас фотограф работает над своим комиксом "Мы с детьми".
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Фото Curtis Wiklund