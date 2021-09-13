Усю розмову одна із дівчат виклала у своєму тіктоці ggarbagefairy. Вони лише посміялися із дивного прохання від незнайомця й попросили дати їм спокій. Адже це був всього лиш купальник!

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Чому ви так одягнулися? Подивіться на дітей. Їм не потрібно дивитися на таку порнографію, – звернувся до дівчат незнайомець.

Дівчата не зрозуміли, чому чоловік вирішив підійти саме до них. На пляжі було багато жінок в купальниках, але вони відпочивали зі своїми чоловіками. Дівчата ж просто сиділи без своїх других половинок. Тому, на їхню думку, незнайомець й вирішив підійти саме до них.

Купальники дівчат / Скриншот тікток ggarbagefairy

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Чоловік не зупинявся, але спілкувався доволі ввічливо. Він звернувся до християнського вчення і намагався пояснити, що дівчата не мають так роздягатися й вихвалятися своїм тілом. Зрештою, після кількох хвилин розмови чоловік пішов від дівчат, але нагадав їм дещо:

Настане день, коли вам доведеться зустрітися із Богом.

Продовження відео – на сторінці ggarbagefairy

У своєму тіктоці чоловік пояснив свою версію цієї ситуації. Йому не сподобалося, що дівчата були в занадто відкритих купальних, а в той момент на пляжі було багато дітей, яких він хотів захистити від такої відвертості.