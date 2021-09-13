Весь разговор одна из девушек выложила в своем тиктоке ggarbagefairy. Они только посмеялись со странной просьбы от незнакомца и попросили оставить их в покое. Ведь это был всего лишь купальник!

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Почему вы так оделись? Посмотрите на детей. Им не нужно смотреть на такую ​​порнографию, – обратился к девушкам незнакомец.

Девушки не поняли, почему мужчина решил подойти именно к ним. На пляже было много женщин в купальниках, но они отдыхали со своими мужьями. Девушки же просто сидели без своих вторых половинок. Поэтому, по их мнению, незнакомец и решил подойти именно к ним.

Купальники девушек / Скриншот тикток ggarbagefairy

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Мужчина не останавливался, но общался довольно вежливо. Он обратился к христианскому учению и пытался объяснить, что девушки не должны так раздеваться и хвастаться своим телом. В конце концов, после нескольких минут разговора незнакомец ушел от девушек, но напомнил им кое-что.

Наступит день, когда вам придется встретиться с Богом.

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В своем тиктоке мужчина объяснил свою версию этой ситуации. Ему не понравилось, что девушки одели слишком открытые купальники, а в тот момент на пляже было много детей, которых он хотел защитить от такой откровенности.