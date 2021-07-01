Хірург та доцент кафедри отоларингології у Вашингтонському університеті, Ніл Бхатт, вже довгий час займається лікуванням пацієнтів з проблемами голосу. Щоб відстежувати найменші зміни у голосі пацієнта та ефективність терапії, лікар часто записує їх розмови на аудіо. Проте більшості пацієнтів стає незручно, коли доводиться на сеансі слухати записи з власним голосом.

Читайте також Вечеря з вином: витримане ігристе SHABO Classic Brut і спаржа з ​​лососем

Деякі люди настільки збентежені, що просто відмовляються потім слухати власний голос. Лікар пояснює, що це пов'язано як з фізіологічними причинами, так і з психологічними.

Звук доходить по-іншому

Перша причина того, що наш голос звучить зовсім інакше, коли ми його чуємо в запису, це інший шлях, яким звук потрапляє до внутрішнього вуха.

Коли ми слухаємо аудіо, звук проходить через повітря і тоді потрапляє у вухо, викликаючи вібрацію барабанної перетинки і дрібних вушних кісток. Далі звукові вібрації потрапляють до завитки, яка стимулює нервові аксони та посилає слуховий сигнал у мозок.

Коли ми чуємо аудіо, сприймаємо звук інакше, ніж коли говоримо / Фото Pexels

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Проте коли ми говоримо, процес трохи змінюється. Частина звуку все ще проходить через повітря, проте більша частина – доходить до внутрішнього вуха безпосередньо через кістки черепа.

Тож коли ми говоримо, то чуємо поєднання звуку ззовні й зсередини, як правило, на досить низьких частотах. Через це голос здається нам глибшим та насиченішим. А от на запису ми чуємо тонший і вищий звук, що нам, звісно, не дуже подобається.

До теми Запах щастя: які аромати можуть підняти вам настрій

Не те, що ми очікуємо

Інша причина – невідповідність між нашим сприйняттям і реальністю. Раптом ми розуміємо, що весь цей час інші люди чули нас зовсім не так, як нам здавалось. Оскільки власний голос – важлива складова самоідентифікації, тому ця невідповідність може викликати неприємні відчуття.

Причина, через яку багатьом не подобається голос на аудіо не в тому, що записаний голос обов'язково гірший за те, як ми його сприймаємо. Ми просто звикли чути себе інакше,

– пояснює лікар

Люди, як правило, набагато гірше оцінюють свій записаний голос, ніж інші. Отже, це в нас говорить внутрішній критик, який занадто жорстко нас оцінює.