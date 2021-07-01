Хирург и доцент кафедры отоларингологии в Вашингтонском университете, Нил Бхатт, уже долгое время занимается лечением пациентов с проблемами голоса. Чтобы отслеживать малейшие изменения в голосе пациента и эффективность терапии, врач часто записывает их разговоры на аудио. Однако большинству пациентов становится неудобно, когда приходится на сеансе слушать записи с собственным голосом.
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Некоторые люди настолько обескуражены, что просто отказываются потом слушать собственный голос. Врач объясняет, что это связано как с физиологическими причинами, так и с психологическими.
Звук доходит по-другому
Первая причина того, что наш голос звучит совсем иначе, когда мы его слышим в записи, это другой путь, по которому звук попадает к внутреннему уху.
Когда мы слушаем аудио, звук проходит через воздух и тогда попадает в ухо, вызывая вибрацию барабанной перепонки и мелких ушных костей. Далее звуковые вибрации попадают к ушной улитке, которая стимулирует нервные аксоны и посылает слуховой сигнал в мозг.
Когда мы слышим аудио, то воспринимаем звук иначе, чем когда говорим / Фото Pexels
Однако когда мы говорим, процесс немного меняется. Часть звука все еще проходит через воздух, однако большая часть – доходит до внутреннего уха непосредственно через кости черепа.
Поэтому когда мы говорим, то слышим сочетание звука снаружи и изнутри, как правило, на достаточно низких частотах. Поэтому голос кажется нам более глубоким и насыщенным. А вот на записи мы слышим более тонкий и высокий звук, который нам, конечно, не очень нравится.
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Не то, что мы ожидаем
Другая причина – несоответствие между нашим восприятием и реальностью. Вдруг мы понимаем, что все это время другие люди слышали нас совсем не так, как нам казалось. Поскольку собственный голос – важная составляющая самоидентификации, то это несоответствие может вызвать неприятные ощущения.
Причина, по которой многим не нравится голос на аудио не в том, что записанный голос обязательно хуже то, как мы его воспринимаем. Мы просто привыкли слышать себя иначе,
– объясняет врач
Люди, как правило, гораздо хуже оценивают свой записанный голос, чем другие. Итак, это в нас говорит внутренний критик, который слишком жестко нас оценивает.