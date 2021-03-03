Чому не можна важитися увечері: застереження від лікаря

Ви зробите собі справжню "ведмежу послугу", якщо ставатимете на вагу ввечері або вночі. Так можна отримати дещо хибні дані про власні кілограми.

Вечірнє або нічне зважування може викликати зайву тривогу: вам буде здаватися, що ви наїли лишні кілограми. Але не переживайте – увечері ми завжди важимо дещо більше через неперетравлену в організмі їжу. Зранку вона виходить природним чином.

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До ранку більша частина їжі, яку ви споживали напередодні, переварюється і перетворюється у відходи, – пояснює докторка медицини та сертифікований терапевт із Нью-Йорка Акуа Ампаду.

Тому найкращий час, щоб зважитися – це ранковий період. Перед цим не забудьте сходити в туалет та утримайтеся від їжі та води. Так дані будуть найточнішими.

Увечері ми завжди важимо більше / Фото Unsplash

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Вона поділилася кількома порадами, як правильно зважуватися:

Вага має перебувати на твердій поверхні (не килимок).

(не килимок). Рівномірно розставте ступні по центру ваги під час зважування.

розставте ступні по центру ваги під час зважування. Залишайтеся нерухомими в цей момент.

в цей момент. Зважуйтеся в одну й ту ж годину кожного дня – так легше фіксувати результати.

За словами доктора Ампаду, не всім підходить щоденне зважування. Це може погіршити ваш емоційний та психологічний стан, якщо занадто зациклюватися на цифрах. В такому випадку вона рекомендує регулярні щотижневі зважування.

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Однак така процедура завадить детально відстежувати процес схуднення: є ймовірність отримати хибні дані, що можна побачити на фотографії нижче.