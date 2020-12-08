Після важкого робочого дня так приємно вдягнути навушники і насолоджуватись улюбленою музикою. І недарма, адже музика здатна позбавити вам поганих емоцій, заспокоїти і навіть позитивно вплинути на ваше здоров’я.

Музика – це приємні та доступні ліки від поганого настрою і не тільки. У NorthShore University HealthSystem розповідають, чому так корисно слухати улюблену музику та як вона впливає на ваше здоров'я.

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Позитивно впливає на роботу серця.

Музика може зменшувати частоту серцевих скорочень, знижувати артеріальний тиск та рівень кортизолу ("гормон стресу"), а ще – збільшувати рівень серотоніну ("гормон радості") та ендорфіну (відповідає за відчуття задоволення) у крові.

Полегшує біль.

Музика не замінить знеболюючих препаратів, проте, знижуючи рівень стресу, вона здатна дещо зменшити інтенсивність болю.

Піднімає настрій, зменшує стрес та полегшує симптоми депресії.

Музика запускає біохімічні процеси, що знімають стрес та сприяє виробленню гормону дофаміну. Зазвичай про дофамін згадують тільки як про гормон задоволення та мотивації. Проте насправді він відповідає і за інші важливі речі: очікування щастя, наші прагнення та бажання, прийняття рішень, нормально сприйняття дійсності тощо.

Тому при поганому настрої, після стресу чи під час депресії одним із факторів, що допоможе налаштуватись на позитив, може бути музика.

Музика стимулює виділення гормонів, які відповідають за відчуття щастя і задоволення/ Фото Pexels

Допомагає при деяких хворобах, пов'язаних з пам'яттю.

Музична терапія не вилікує Альцгеймер чи деменцію, проте може полегшити деякі симтоми: допомагає пацієнтам розслабитись та піднімає їм настрій.

Робить тренування ефективнішим.

Більшість людей любить слухати музику під час занять спортом – і правильно робить. Музика допомагає підвищити фізичну працездатність і витривалість під час важких вправ. Особливо це ефективно у заняттях, які вимагають чіткого ритму: біг чи вправи у залі.

Багато людей недарма полюбляють бігати під музику/Фото Pexels

І навіть допомагає не переїдати.

За обідом спробуйте увімкнути на фон повільну музику – ви мимоволі почнете повільніше їсти. Тому ви відчуєте, що наїлись ще до того, як завершили прийом іжі і не з'їcте зайвого.

Яку ж музику слухати від стресу?

Вчені з Університету Невади з'ясували, яка музика найкраще знімає стрес: