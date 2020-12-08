После тяжелого рабочего дня так приятно надеть наушники и наслаждаться любимой музыкой. И недаром, ведь музыка способна уменьшить негативные эмоции, успокоить и даже положительно повлиять на ваше здоровье.

Музыка - это приятные и доступные лекарства от плохого настроения и не только. В NorthShore University HealthSystem рассказывают, почему так полезно слушать любимую музыку и как она влияет на ваше здоровье.

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Положительно влияет на работу сердца.

Музыка может уменьшать частоту сердечных сокращений, снижать артериальное давление и уровень кортизола ( "гормон стресса"), а еще – увеличивать уровень серотонина ( «гормон радости») и эндорфина (отвечает за ощущение удовольствия) в крови.

Облегчает боль.

Музыка не заменит обезболивающих препаратов, однако, снижая уровень стресса, она способна уменьшить интенсивность боли.

Поднимает настроение, уменьшает стресс и облегчает симптомы депрессии.

Музыка запускает биохимические процессы, которые снимают стресс и способствует выработке гормона дофамина. Обычно о дофамине говорят только как о гормоне удовольствия и мотивации. Однако на самом деле он отвечает и за другие важные вещи: ожидание счастья, наши стремления и желания, принятия решений, нормально восприятия действительности и тому подобное.

Поэтому при плохом настроении, после стресса или во время депрессии одним из факторов, который поможет настроиться на позитив, может быть музыка.

Музыка стимулирует выделение гормонов, которые отвечают за ощущение счастья и удовольствия / Фото Pexels

Помогает при некоторых болезнях, связанных с памятью.

Музыкальная терапия не вылечит Альцгеймер или деменцией, однако может облегчить некоторые симтомы: помогает пациентам расслабиться и поднимает им настроение.

Делает тренировки более эффективным.

Большинство людей любит слушать музыку во время занятий спортом – и правильно делает. Музыка помогает повысить физическую работоспособность и выносливость во время тяжелых упражнений. Особенно это эффективно в занятиях, которые требуют четкого ритма: бег или упражнения в зале.

Многие люди не зря любят бегать под музыку / Фото Pexels

И даже помогает не переедать.

За обедом попробуйте включить на фон медленную музыку – и вы невольно начнете медленнее есть. Поэтому вы почувствуете, что наелись еще до того, как завершили прием пищи и не съедите лишнего.

Какую же музыку слушать от стресса?

Ученые из Университета Невады выяснили, какая музыка лучше всего снимает стресс: