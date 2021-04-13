Навіть виснажливі тренування та здорове харчування без "шкідливої" їжі можуть зовсім не приносити результати – вага якою була, такою і залишилась. У такому випадку не поспішайте засмучуватись. Дієтологи знають, у чому ваша помилка і як зрушити вагу з мертвої точки.

На своїй сторінці в інстаграмі дієтологиня Тетяна Лакуста розповіла про цю поширену проблему своїм читачам. Вона поділилась реальною історією своєї пацієнтки, яка також довгий час намагалась схуднути, проте вага ніяк не зменшувалась.

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Лікарка розповіла, що її 25-річна пацієнтка вирішила схуднути до літа і зробити це якомога швидше. Оскільки вона повинна була приїжджати на роботу о 8:30, то вже о 6 ранку дівчина на голодний шлунок займалась бігом. При цьому вона багато працювала і приходила додому аж о 10 вечора.

Дівчина виснажувала себе тренуваннями / Фото Freepik

Проте вага ніяк не зменшувалась і дівчина вчинила так, як їй підказувала логіка: почала ще більше бігати і менше їсти. Проте таке рішення виявилось фатальним, пацієнтка почала погано спати, з'явилась хронічна втома через постійні тренування, а правильне харчування не приносило результатів. До того ж з моменту початку схуднення її вага лише збільшилась на 5 кілограмів!

Що в підсумку? Цикл подовжився, почало сипатися волосся і нічне відновлення погіршилося. Трапилися очікувані зміни: знизилося депо заліза, білка; підвищився пролактин – гормон стресу. Почалася набряклість, а це плюс кілька кілограм, який дівчина прийняла за жир

– розповідає Тетяна Лакуста

Організм дівчини вимагав вже не схуднення, а спокою. Лікарка зазначає, що таке ставлення до схуднення вона зустрічає постійно. Люди ставлять ціль "схуднути на вчора" і з азартом беруться за реалізацію. "А коли не виходить згадують приказку "що в Бухенвальді товстих не було" і їдять ще менше! Потім доктора і психотерапевти лікують наслідки", – зізнається дієтологиня.

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Як уникнути такої проблеми

Тетяна Лакуста дала кілька рекомендацій, завдяки яким ви ніколи не скажете "У мене вага стоїть місці", а будете худнути з користю для організму.

Краще скидати по пів кілограма за місяць, аніж весь цей час старатись схуднути на 5 кілограмів і в результаті отримати ще кілька зайвих. Не сидіть на "безвуглеводних" дієтах, адже потім ви матимете +1 кілограм після кожного шматка хлібу Не ведіться на дієти та програми "-7 кілограмів за 2 тижні", адже усі вони потім повернуться Не варто голодувати – це погано вплине на ваше жіноче здоров'я, ваш цикл може порушитися. Не варто відмовлятись "від усього" і слідувати радикальним заборонам – потім із сумом та почуттям вини ви будете нишком їсти смаколики.

Обмеження у їжі приводять до зривів / Фото Freepik

Наприкінці вона застерегла уважніше ставитися до свого здоров'я:

Надмірно "голодний" раціон, надлишок вимог до себе і тренувань, багато переживань з приводу ваги – все це спровокує затримку ваги, набряклість, порушення циклу