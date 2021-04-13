Даже изнурительные тренировки и здоровое питание без "вредной" пищи могут вовсе не приносить результата – вес какой был, такой и остался. В таком случае не спешите расстраиваться. Диетологи знают, в чем ваша ошибка и как сдвинуть вес с мертвой точки.

На своей странице в инстаграме диетолог Татьяна Лакуста рассказала об этой распространенной проблеме своим читателям. Она поделилась реальной историей своей пациентки, которая также долгое время пыталась похудеть, но вес никак не уменьшалось.

Читайте также: Почему я плохо сплю: ученые назвали неожиданную причину бессонницы

Врач рассказала, что ее 25-летняя пациентка решила похудеть к лету и сделать это как можно быстрее. Поскольку она должна была приезжать на работу в 8:30, то уже в 6 утра девушка на голодный желудок занималась бегом. При этом она много работала и приходила домой только в 10 вечера.

Девушка изнуряла себя тренировками / Фото Freepik

Однако вес никак не уменьшалось и девушка поступила так, как ей подсказывала логика: начала еще больше бегать и меньше есть. Однако такое решение оказалось фатальным: пациентка стала плохо спать, появилась хроническая усталость из-за постоянных тренировок, а правильное питание не приносило результатов. К тому же с момента начала похудения ее вес только увеличилась на 5 килограммов!

Что в итоге? Цикл удлинился, начало сыпаться волосы и ночное восстановление ухудшилось. Произошли ожидаемые изменения: снизилось депо железа, белка; повысился пролактин – гормон стресса. Началась отечность, а это плюс несколько килограмм, который девушка приняла за жир,

– рассказывает Татьяна Лакуста

Организм девушки требовал уже не похудения, а покоя. Врач отмечает, что такое отношение к похудению она встречает постоянно. Люди ставят цель "похудеть на вчера" и с азартом берутся за реализацию. "А когда не получается, вспоминают поговорку" что в Бухенвальде толстых не было "и едят еще меньше! Потом доктора и психотерапевты лечат последствия", - признается диетолог.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Как избежать такой проблемы

Татьяна Лакуста дала несколько рекомендаций, благодаря которым вы никогда не скажете "У меня вес стоит на месте", а будете худеть с пользой для организма.

Лучше сбрасывать по полкило в месяц, чем все это время стараться похудеть на 5 килограммов и в результате получить еще несколько лишних. Не сидите на "безуглеводных" диетах, ведь потом будет + 1 килограмм после каждого куска хлеба. Не ведитесь на диеты и программы "-7 кг за 2 недели", ведь все они потом вернутся. Не стоит голодать – это плохо повлияет на ваше женское здоровье, ваш цикл может нарушиться. Не стоит отказываться "от всего" и следовать радикальным запретам – потом с грустью и чувством вины вы будете втихаря есть вкусности.

Ограничения в пище приводят к срывам / Фото Freepik

В конце она предостерегла внимательнее относиться к своему здоровью:

Чрезмерно "голодный" рацион, избыток требований к себе и тренировок, много переживаний по поводу веса – все это спровоцирует задержку веса, отечность, нарушение цикла