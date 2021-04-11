Чому з віком все важче знаходити нових друзів: 3 поширені помилки

Джерело:Well and good
У дитинстві все було просто: дружили ті, хто ділився іграшками, з ким ви жили на одній вулиці чи сиділи за одною партою. І така дружба міцно триває роками, а то й десятиліттями. У дорослому віці все стає складніше.
Чим старші ми стаємо, тим менше людей навколо, яких ми можемо назвати справжніми друзями. А пандемія й зовсім змусила нас розірвати деякі соціальні контакти. Чому так трапляється знають експерти: Даніель Джексон, коуч з дружби, та авторка книги "Велика дружба", Енн Фрідман. Вони розповіли про 3 найпоширеніші помилки, які призводять до того, що з віком у нас стає все менше друзів.
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Не буває ідеальних умов, місця чи ситуації, коли ви можете знайти собі нового друга. Існують спеціальні додатки для знайомств, де легко можна домовитись про зустріч з новою людиною, а також – спільноти у соцмережах. Навіть просто тематична група про в'язання, машини чи улюблений серіал може дати вам крутого співрозмовника, з яким вам буде цікаво, а у перспективі – і нового друга. Джексон радить також просто озирнутись:
Багато з нас не звертають уваги на знайомих, з якими у нас вже встановлені зв’язки. З якихось причин ми відкинули їх як потенційних друзів. Розгляньте їх ще раз,
– каже експертка
Існує багато місць, де можна знайти друзів / Фото Pexels
Над дружніми стосунками, як і сімейними, потрібно працювати. Дослідження показало, що люди, які вважали, що для довгострокових стосунків потрібно докладати зусиль, мали більше друзів, аніж ті, хто вважав, що дружба – це просто везіння. Друзям потрібно присвячувати свій час та енергію.
Ми думаємо, що дружба з людиною має продовжуватись само собою. А потім у будь-якій дивній, незручній чи складній ситуації просто здаємося. Що ж, тоді ми будемо починати ці стосунки щодня з нуля,
– розповідає Джексон
Над дружніми стосунками також потрібно працювати / Фото UnsplashЩо може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO
У дорослому віці ярлик "найкращий друг" може породити більше проблем та нереалістичних очікувань, аніж приємних стосунків.
Ми не говоримо про це вголос, але таємно очікуємо: "Добре, ти маєш бути людиною, прийде до мене тоді, коли я захочу поговорити. І ти повинен знати, як правильно зі мною говорити. І якщо ти почнеш проводити забагато часу з іншим другом, то я почуватимусь погано, тому що ти повинен бути тільки моїм найкращим другом",
– застерігає експертка
Так могло бути у дитинстві, проте між дорослими це неодмінно породжує непорозуміння та розчарування. Тому Енн Фрідман пропонує замінити концепцію "найкращий друг" на "велика дружба": "Та, яка тривала довгий час, яка, пережила якісь великі зміни та труднощі, де люди віддають щось одне одне одному і можуть бути вразливими."