Чому вино може "задихатися": цікаві факти, про які ви не знали

Кисень та вино – це нерозривний "тандем", який завжди поруч один з одним. Коли вони дотримуються балансу – все прекрасно. Та як тільки кисень починає робити свої "вибрики" – стається справжня катастрофа.

Кисень може давати як позитивний ефект на вино, так і негативний. Ми розповімо вам про цю цікаву взаємодію.

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Якщо кисню забагато – це проблема

Така ситуація отримала назву "оксидація" – вино сильно насичується киснем і починає різко старіти. Воно втрачає свою свіжість та аромат: біле стає схожим на Херес, а червоне – поступово перетворюється на Портвейн.

На жаль, врятувати "пацієнта" вже не вдасться. Краще використати таке вино для оцту чи якогось смачненького соусу. Вживати його ми не радимо.

Кисень не завжди позитивно впливає на вино / Фото Unsplash

Чому вино може перенасититися киснем:

Помилка на виноробні (неправильний долив вина у бочки).

(неправильний долив вина у бочки). Розгерметизація пляшки.

Погане зберігання відкритої пляшки.

Кисень не такий поганий, як можна подумати. У маленьких масштабах він лише допомагає вину. Невелика оксидація дуже корисна під час витримки вина у пляшках або бочках – так аромат стає м’якшим, більш комплексним та більш приємним.

Якщо кисню замало – що тоді?

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Вино починає "задихатися". У ньому з’являються дуже неприємні запахи, схожі на варену капусту чи навіть зіпсуті яйця.

Але не переживайте! Ситуацію завжди можна виправити – потрібно скористатися декантером. Ви переливаєте вино у широку скляну посудину та даєте йому "подихати" упродовж 30-40 хвилин.

Декантація може врятувати ваше вино! / Фото Fama

Ми вже детально розповідали, що таке декантація. Вам сподобається!

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Це допоможе вивітрити поганий запах, позбутися осаду та покращити загальний аромат. Вино врятовано – всі щасливі!

До слова, декантувати вино можна й у домашніх умовах. Це зовсім не складно.

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