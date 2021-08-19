Деякі хлопці стали настільки по-іншому виглядати, що здається, ніби тут дві зовсім різних людини. І це – не магія. А всього лиш борода! Цікаві порівняння – далі на Life 24.
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Не впізнати!
Фото Reddit xXxInTheFleshxXx
Оце так!
Фото Reddit Retrolad87
Від хлопчика до мужчини
Фото Reddit p0larAQW
Так, це одна людина
Фото Reddit ianemanuel
Чомусь на першій фотографії він був схожий на жінку
Фото Reddit SpinCycleuwu
Ого!
Фото Reddit Paul_Cinnabunyan
Гарний колір бороди!
Фото Reddit Trlouden
"Ніколи більше не бритимуся"
Фото Reddit Cottonsoft
Чоловік вперше запустив бороду у 36 років!
Фото Reddit MaxwellEdison13
Вау!
Фото Reddit Fluffmaster5000