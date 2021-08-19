Деякі хлопці стали настільки по-іншому виглядати, що здається, ніби тут дві зовсім різних людини. І це – не магія. А всього лиш борода! Цікаві порівняння – далі на Life 24.

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Не впізнати!

Фото Reddit xXxInTheFleshxXx

Оце так!

Фото Reddit Retrolad87

Від хлопчика до мужчини

Фото Reddit p0larAQW

Так, це одна людина

Фото Reddit ianemanuel

Чомусь на першій фотографії він був схожий на жінку

Фото Reddit SpinCycleuwu

Ого!

Фото Reddit Paul_Cinnabunyan

Гарний колір бороди!

Фото Reddit Trlouden

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"Ніколи більше не бритимуся"

Фото Reddit Cottonsoft

Чоловік вперше запустив бороду у 36 років!

Фото Reddit MaxwellEdison13

Вау!

Фото Reddit Fluffmaster5000