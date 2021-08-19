Некоторые мужчины стали настолько по-другому выглядеть, что кажется, будто здесь два совершенно разных человека. И это – не магия. А всего лишь борода! Интересные сравнения – дальше на Life 24.
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Не узнать!
Фото Reddit xXxInTheFleshxXx
Вот это да!
Фото Reddit Retrolad87
От мальчика до мужчины
Фото Reddit p0larAQW
Да, это один человек
Фото Reddit ianemanuel
Почему-то на первой фотографии он был похож на женщину
Фото Reddit SpinCycleuwu
Ого!
Фото Reddit Paul_Cinnabunyan
Красивый цвет бороды!
Фото Reddit Trlouden
"Больше никогда не буду бриться"
Фото Reddit Cottonsoft
Мужчина впервые запустил бороду в 36 лет!
Фото Reddit MaxwellEdison13
Вау!
Фото Reddit Fluffmaster5000