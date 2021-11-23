Атмосферні книги про стосунки, які захоплять з першої сторінки

Почуття – це те, що забарвлює життя новими емоціями, пригодами та людьми. У нашому матеріалі ділимось добіркою з 5 чутливих бестселерів про стосунки.

Є відчуття, що сучасне покоління нарешті схаменулося і заговорило про найголовніше – стосунки між людьми. Ми почали цінувати почуття і думки маленьких дітей, навчилися визнавати існування складних і негативних емоцій, а психотерапію не сприймаємо як забаганку. Ми працюємо з усвідомленістю і вчимося говорити про почуття тут і зараз. Не варто забувати про один із найпростіших і найдавніших способів розвивати емпатію та розуміння своїх почуттів – якісну художню літературу, де головні герої живуть по-справжньому та емоційно.

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5 книг про почуття

"За лаштунками в музеї" Кейт Аткінсон

Кейт Аткінсон – сучасна британська письменниця, яка працює у різних жанрах, але ми визначаємо її книги як історичні романи з душею і почуттями. Події у виданні "За лаштунками в музеї" відбуваються у звичайній англійській родині у другій половині ХХ століття. Іронічну оповідь про своє життя веде Рубі Леннокс. Починається історія з моменту зачаття, тож з одного боку здається, що це трішки казка, але ж події такі реальні. У ембріона є думки і почуття.

Так Аткінсон припускає те, що важко дослідити. А згодом з'являються почуття. У маленької кількамісячної дівчинки, яка не може нічого сказати та невпинно спостерігає за всіма довкола і відчуває. У кількарічної дівчинки, яка соромиться і не хоче засмучувати матусю. В осмисленої школярки, яка хоче тішити своїх рідних. У юначки, яка починає шукати своє щастя і себе.



Книга про почуття дітей / Фото Наш Формат

Людина Кейт Аткінсон неможлива без коріння, родини і суспільства. Тож і Рубі – це вузлик у павутині причинно-наслідкових дій своїх батьків, їхніх батьків, своїх сестер і їхніх чоловіків, друзів, знайомих, королеви та прем'єр-міністра Великої Британії. Життя британця неможливе без політичної позиції, а відсутність позиції – також позиція. Тут все: зв'язок і стосунки з мамою, зв'язок, який так неприємний одній і так необхідній іншій, сестринство і суперництво, пошуки себе, свого місця і кохання, якщо воно звісно є.

"За лаштунками в музеї" – це те, що ховається за виставковою ширмою життя, та частина людських думок, яку часом хочеться лишити потаємними і не показувати нікому.

"Листи до Фроди" Олени Макарчук

Коротка проза – це концентрат переживань та почуттів, особливо, коли йдеться про історії української письменниці Олени Макарчук. Чому? Її герої, хоча переважно героїні, – це ми з вами, українці, з нашим реальним життям і викликами, зі стражданням (куди ж без нього) і щастям. Ці історії про мам і синів, що зникли, захищаючи Україну, про те, як референдум може зробити рідних братів ворогами, про Іловайськ і Крим, про любов. Любов до ближнього, материнську безумовну і палке кохання. Саме воно змушує сповідатися у листах богині кохання Фроді кількох героїнь зі сторінок цієї книги.



Книга Олени Макарчук / Скриншот з відео

Олена Макарчук своєю короткою прозою зазирнула в те, що ховається за усміхненим чи згорьованим обличчям, за побутовою машкарою. Її герої живуть в Україні, а, отже, тут неможливо не говорити про політику, нехай і між рядками.

"Ведмеже місто" Фредеріка Бакмана

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Шведський письменник Фредерік Бакман – один із авторів, для якого почуття головних героїв є ключовими у побудові оповіді. Переживання героїв – це двигун усіх сюжетів Бакмана.

"Ведмеже місто" – перша книга з трилогії про маленьке північне шведське містечко з трясовини. Це видання не про скандинавське хюґе та затишок, а про спорт та виклики, про гру, яка, на думку багатьох, важливіша, ніж честь чи життя.



Книга про почуття шведського письменника / Фото Ukrinform

На хокейну молодіжну збірну Бьорнстаду покладають великі надії. Вперше за багато сезонів є шанс не просто дійти до фіналу, а й виграти його. Для містечка це небувалі інвестиції, а значить вир життя та нові можливості там, де вже перестали навіть сподіватися на краще. І ось через вчинок найталановитішого нападника все опинилося під загрозою. Тут справді герої з містечка в усій своїй різноманітності: тренер, директори універмагу і клубу, барменка у пабі, робітник на фабриці, вчителька і учні (вони ж члени команди).

Це не просто книжка про спорт. Вона про вибір, людяність, вміння захищатися і відстоювати в собі світло, навіть тоді, коли простіше замкнутися або просто зникнути. Вона про батьківство і материнство, про втрати і біль, про юність і дорослість. Зрештою, про те, що один крок у пітьму може або все зруйнувати, або ж...

"Не мій дім" Ярослави Литвин

У своєму останньому творі українська письменниця Ярослава Литвин підіймає тему "тихого" непомітного насилля, яке змінює стрижень, підточує жагу до життя і любов до себе.



Книга "Не мій дім" Ярослави Литвин / Фото Fabula Book

Успішна дизайнерка Сюзанна переживає чорну смугу в житті: невдача за невдачею, тимчасові підробітки і страх перед кожною співбесідою. І ось весь цей коктейль перетворюється на професійне вигорання у супроводі тривожності та депресії. Та одного дня доля кидає їй рятувальне коло – зустріч з розумним привабливим турботливим чоловіком. Не відшукавши себе і свої сильні сторони, Сюзанна сподівається знайти реалізацію та прихисток у новоствореній сім'ї.

Після заміжжя вони переїжджають у новий високотехнологічний будинок, і тут виявляється, що все не так, як дівчина очікувала. Цей дім холодний і не "її", до того ж з технологіями доводиться змагатися. Про яке почуття говорить ця трішки фентезійна і футуристична книга? Про уміння відстоювати кордони, бути унікальною, не розчинятися у партнерові, не ідентифікувати свої досягнення з собою та можливість віднайти себе.

Цікаво 5 нових книг, які круто "прокачають" ваше ставлення до життя

"Три любові" Арчибальда Дж. Кроніна

Нове життя класиці дають сучасні переклади. Нещодавно українською вийшла книга американського письменника шотландського походження Арчибальда Дж. Кроніна.

Люсі Мур, головна героїня роману, вірить, що все у житті буде відбуватися за її ідеальним планом, адже вона докладає багато зусиль і щиро вірить, що жертовність – запорука добробуту.



Книга про любов шотландського письменника / Фото Facebook

Люсі горить любов'ю до всіх своїх рідних і жертвує усім заради їхнього комфорту та добробуту. Сімейне щастя, на думку Люсі, – це вишукані і впорядковані дні, що відповідають її стандарту. Та одного разу в їхній дім приїжджає кузина Анна зі своїми таємницями, що руйнує весь ідеальний устрій і ставить під сумнів усе, над чим так тремтить Люсі. Це історія про те, що любов може бути важкою ношею для тих, на кого вона спрямована. Турбота, яка перетворюється на гіперопіку і тиск, має дуже сумні наслідки.