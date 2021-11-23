Атмосферні книги про стосунки, які захоплять з першої сторінки
Джерело:Наш Формат
Почуття – це те, що забарвлює життя новими емоціями, пригодами та людьми. У нашому матеріалі ділимось добіркою з 5 чутливих бестселерів про стосунки.
Є відчуття, що сучасне покоління нарешті схаменулося і заговорило про найголовніше – стосунки між людьми. Ми почали цінувати почуття і думки маленьких дітей, навчилися визнавати існування складних і негативних емоцій, а психотерапію не сприймаємо як забаганку. Ми працюємо з усвідомленістю і вчимося говорити про почуття тут і зараз. Не варто забувати про один із найпростіших і найдавніших способів розвивати емпатію та розуміння своїх почуттів – якісну художню літературу, де головні герої живуть по-справжньому та емоційно.
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5 книг про почуття
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"За лаштунками в музеї" Кейт Аткінсон
Кейт Аткінсон – сучасна британська письменниця, яка працює у різних жанрах, але ми визначаємо її книги як історичні романи з душею і почуттями. Події у виданні "За лаштунками в музеї" відбуваються у звичайній англійській родині у другій половині ХХ століття. Іронічну оповідь про своє життя веде Рубі Леннокс. Починається історія з моменту зачаття, тож з одного боку здається, що це трішки казка, але ж події такі реальні. У ембріона є думки і почуття.
Так Аткінсон припускає те, що важко дослідити. А згодом з'являються почуття. У маленької кількамісячної дівчинки, яка не може нічого сказати та невпинно спостерігає за всіма довкола і відчуває. У кількарічної дівчинки, яка соромиться і не хоче засмучувати матусю. В осмисленої школярки, яка хоче тішити своїх рідних. У юначки, яка починає шукати своє щастя і себе.
Книга про почуття дітей / Фото Наш Формат
Людина Кейт Аткінсон неможлива без коріння, родини і суспільства. Тож і Рубі – це вузлик у павутині причинно-наслідкових дій своїх батьків, їхніх батьків, своїх сестер і їхніх чоловіків, друзів, знайомих, королеви та прем'єр-міністра Великої Британії. Життя британця неможливе без політичної позиції, а відсутність позиції – також позиція. Тут все: зв'язок і стосунки з мамою, зв'язок, який так неприємний одній і так необхідній іншій, сестринство і суперництво, пошуки себе, свого місця і кохання, якщо воно звісно є.
"За лаштунками в музеї" – це те, що ховається за виставковою ширмою життя, та частина людських думок, яку часом хочеться лишити потаємними і не показувати нікому.
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"Листи до Фроди" Олени Макарчук
Коротка проза – це концентрат переживань та почуттів, особливо, коли йдеться про історії української письменниці Олени Макарчук. Чому? Її герої, хоча переважно героїні, – це ми з вами, українці, з нашим реальним життям і викликами, зі стражданням (куди ж без нього) і щастям. Ці історії про мам і синів, що зникли, захищаючи Україну, про те, як референдум може зробити рідних братів ворогами, про Іловайськ і Крим, про любов. Любов до ближнього, материнську безумовну і палке кохання. Саме воно змушує сповідатися у листах богині кохання Фроді кількох героїнь зі сторінок цієї книги.
Книга Олени Макарчук / Скриншот з відео
Олена Макарчук своєю короткою прозою зазирнула в те, що ховається за усміхненим чи згорьованим обличчям, за побутовою машкарою. Її герої живуть в Україні, а, отже, тут неможливо не говорити про політику, нехай і між рядками.Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO
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"Ведмеже місто" Фредеріка Бакмана
Шведський письменник Фредерік Бакман – один із авторів, для якого почуття головних героїв є ключовими у побудові оповіді. Переживання героїв – це двигун усіх сюжетів Бакмана.
"Ведмеже місто" – перша книга з трилогії про маленьке північне шведське містечко з трясовини. Це видання не про скандинавське хюґе та затишок, а про спорт та виклики, про гру, яка, на думку багатьох, важливіша, ніж честь чи життя.
Книга про почуття шведського письменника / Фото Ukrinform
На хокейну молодіжну збірну Бьорнстаду покладають великі надії. Вперше за багато сезонів є шанс не просто дійти до фіналу, а й виграти його. Для містечка це небувалі інвестиції, а значить вир життя та нові можливості там, де вже перестали навіть сподіватися на краще. І ось через вчинок найталановитішого нападника все опинилося під загрозою. Тут справді герої з містечка в усій своїй різноманітності: тренер, директори універмагу і клубу, барменка у пабі, робітник на фабриці, вчителька і учні (вони ж члени команди).
Це не просто книжка про спорт. Вона про вибір, людяність, вміння захищатися і відстоювати в собі світло, навіть тоді, коли простіше замкнутися або просто зникнути. Вона про батьківство і материнство, про втрати і біль, про юність і дорослість. Зрештою, про те, що один крок у пітьму може або все зруйнувати, або ж...
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"Не мій дім" Ярослави Литвин
У своєму останньому творі українська письменниця Ярослава Литвин підіймає тему "тихого" непомітного насилля, яке змінює стрижень, підточує жагу до життя і любов до себе.
Книга "Не мій дім" Ярослави Литвин / Фото Fabula Book
Успішна дизайнерка Сюзанна переживає чорну смугу в житті: невдача за невдачею, тимчасові підробітки і страх перед кожною співбесідою. І ось весь цей коктейль перетворюється на професійне вигорання у супроводі тривожності та депресії. Та одного дня доля кидає їй рятувальне коло – зустріч з розумним привабливим турботливим чоловіком. Не відшукавши себе і свої сильні сторони, Сюзанна сподівається знайти реалізацію та прихисток у новоствореній сім'ї.
Після заміжжя вони переїжджають у новий високотехнологічний будинок, і тут виявляється, що все не так, як дівчина очікувала. Цей дім холодний і не "її", до того ж з технологіями доводиться змагатися. Про яке почуття говорить ця трішки фентезійна і футуристична книга? Про уміння відстоювати кордони, бути унікальною, не розчинятися у партнерові, не ідентифікувати свої досягнення з собою та можливість віднайти себе.
Цікаво 5 нових книг, які круто "прокачають" ваше ставлення до життя
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"Три любові" Арчибальда Дж. Кроніна
Нове життя класиці дають сучасні переклади. Нещодавно українською вийшла книга американського письменника шотландського походження Арчибальда Дж. Кроніна.
Люсі Мур, головна героїня роману, вірить, що все у житті буде відбуватися за її ідеальним планом, адже вона докладає багато зусиль і щиро вірить, що жертовність – запорука добробуту.
Книга про любов шотландського письменника / Фото Facebook
Люсі горить любов'ю до всіх своїх рідних і жертвує усім заради їхнього комфорту та добробуту. Сімейне щастя, на думку Люсі, – це вишукані і впорядковані дні, що відповідають її стандарту. Та одного разу в їхній дім приїжджає кузина Анна зі своїми таємницями, що руйнує весь ідеальний устрій і ставить під сумнів усе, над чим так тремтить Люсі. Це історія про те, що любов може бути важкою ношею для тих, на кого вона спрямована. Турбота, яка перетворюється на гіперопіку і тиск, має дуже сумні наслідки.