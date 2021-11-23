Атмосферные книги об отношениях, которые увлекут с первой страницы

Чувства – это то, что окрашивает жизнь новыми эмоциями, приключениями и людьми. В нашем материале делимся подборкой из 5 чувствительных бестселлеров об отношениях.

Есть ощущение, что современное поколение наконец-то опомнилось и заговорило о самом главном – отношениях между людьми. Мы начали ценить чувства и мысли маленьких детей, научились признавать существование сложных и отрицательных эмоций, а психотерапию не воспринимаем как прихоть. Мы работаем с осознанностью и учимся говорить о чувствах здесь и сейчас. Не стоит забывать об одном из самых простых и древних способов развивать эмпатию и понимание своих чувств – качественную художественную литературу, где главные герои живут по-настоящему и эмоционально.

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5 книг о чувствах

"За кулисами в музее" Кейт Аткинсон

Кейт Аткинсон – современная британская писательница, работающая в разных жанрах, но мы определяем ее книги как исторические романы с душой и чувствами. События в издании "За кулисами в музее" проходят в обычной английской семье во второй половине ХХ века. Ироническое повествование о своей жизни ведет Руби Леннокс. Начинается история с момента зачатия, так что с одной стороны кажется, что это немного сказка, но события такие реальные. У эмбриона есть мысли и чувства.

Так Аткинсон предполагает то, что трудно исследовать. А потом появляются чувства. У маленькой девочки, которая не может ничего сказать и неустанно наблюдает за всеми вокруг и чувствует. У многолетней девочки, которая стесняется и не хочет огорчать мамочку. У осмысленной школьницы, которая хочет радовать своих родных. У юноши, начинающей искать свое счастье и себя.



Книга о чувствах детей / Фото Наш Формат

Человек Кейт Аткинсон невозможен без корней, семьи и общества. Поэтому Руби – это узелок в паутине причинно-следственных действий своих родителей, их родителей, своих сестер и их мужей, друзей, знакомых, королевы и премьер-министра Великобритании. Жизнь британца невозможна без политической позиции, а отсутствие позиции – тоже позиция. Здесь все: связь и отношения с мамой, связь, которая так неприятна одной и так необходимой другой, сестринство и соперничество, поиски себя, своего места и любви, если оно конечно есть.

"За кулисами в музее" – это то, что скрывается за выставочной ширмой жизни, и часть человеческих мыслей, которую иногда хочется оставить сокровенными и не показывать никому.

"Письма к Фроде" Елены Макарчук

Короткая проза – это концентрат переживаний и чувств, особенно когда речь идет об истории украинской писательницы Елены Макарчук. Почему? Ее герои – это мы с вами, украинцы, с нашей реальной жизнью и вызовами, со страданием (куда без него) и счастьем. Эти истории о пропавших мамах и сыновьях, защищая Украину, о том, как референдум может сделать родных братьев врагами, об Иловайске и Крыме, о любви. Любовь к ближней, материнской безусловной и страстной любви. Именно оно заставляет исповедоваться в письмах богини любви Фроде нескольких героинь на страницах этой книги.



Книга Елены Макарчук / Скриншот с видео

Елена Макарчук своей короткой прозой заглянула в то, что прячется за улыбающимся или сгоревшим лицом, за бытовой мошкой. Ее герои живут в Украине, а значит здесь невозможно не говорить о политике, пусть и между строк.

"Медвежий город" Фредерика Бакмана

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Шведский писатель Фредерик Бакман – один из авторов, для которого чувства главных героев являются ключевыми в построении повествования. Переживание героев – это двигатель всех сюжетов Бакмана.

"Медвежий город" – первая книга из трилогии о маленьком северном шведском городке из трясины. Это издание не о скандинавском хюге и уюте, а о спорте и вызовах, об игре, которая, по мнению многих, важнее, чем честь или жизнь.



Книга о чувствах шведского писателя / Фото Ukrinform

На хоккейную молодежную сборную Бернстада возлагают большие надежды. Впервые за многие сезоны есть шанс не просто дойти до финала, но и выиграть его. Для города это небывалые инвестиции, а значит водоворот жизни и новые возможности там, где уже перестали даже надеяться на лучшее. И вот из-за поступка талантливейшего нападающего все оказалось под угрозой. Здесь действительно герои из городка во всем своем разнообразии: тренер, директора универмага и клуба, барменка в пабе, рабочий на фабрике, учительница и ученики (они же члены команды).

Это не просто книга о спорте. Она о выборе, человечности, умении защищаться и отстаивать в себе свет, даже тогда, когда проще замкнуться или просто исчезнуть. Она об отцовстве и материнстве, о потерях и боли, о юности и взрослости. В конце концов, о том, что один шаг во тьму может либо все разрушить, либо...

"Не мой дом" Ярославы Литвин

В своем последнем произведении украинская писательница Ярослава Литвин поднимает тему "тихого" незаметного насилия, которое меняет стержень, подтачивает жажду жизни и любовь к себе.



Книга "Не мой дом" Ярославы Литвин / Фото Fabula Book

Дизайнер Сюзанна переживает черную полосу в жизни: неудача за неудачей, временные подработки и страх перед каждым собеседованием. И вот весь этот коктейль превращается в профессиональное выгорание в сопровождении тревожности и депрессии. Но однажды судьба бросает ей спасательный круг – встречу с умным привлекательным заботливым мужчиной. Не отыскав себя и свои сильные стороны, Сюзанна надеется найти реализацию и убежище в новой семье.

После замужества они переезжают в новое высокотехнологичное здание, и здесь оказывается, что все не так, как девушка ожидала. Этот дом холодный и не "ее", к тому же с технологиями приходится соперничать. О каком чувстве говорит эта немного фэнтезийная и футуристическая книга? Об умении отстаивать границы, быть уникальной, не растворяться в партнере, не идентифицировать свои достижения с собой и найти себя.

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"Три любви" Арчибальда Дж. Кронина

Новую жизнь классике дают современные переводы. Недавно на украинском вышла книга американского писателя шотландского происхождения Арчибальда Дж. Кронина.

Люси Мур, главная героиня романа, верит, что все в жизни будет происходить по ее идеальному плану, ведь она прилагает много усилий и искренне верит, что жертвенность – залог благосостояния.



Книга о любви шотландского писателя / Фото Facebook

Люси горит любовью ко всем своим родным и жертвует всем ради их комфорта и благополучия. Семейное счастье, по мнению Люси, – это изысканные и упорядоченные дни, соответствующие ее стандарту. Но однажды в их дом приезжает кузина Анна со своими тайнами, разрушающая весь идеальный строй и ставящая под сомнение все, над чем так дрожит Люси. Это история о том, что любовь может быть тяжелой ношей для тех, на кого она ориентирована. Беспокойство, которое превращается в гиперопеку и давление, имеет очень печальные последствия.