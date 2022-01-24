Білл Мюррей – майстер імпровізованої вистави, який приніс власні розваги у несподіване місце, щоб показати людям цікаве шоу. 71-річний актор організував мініконцерт у Вашингтон-Сквер-парку на Мангеттені.

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Під час свого виступу у парку Білл заспівав пару пісень з мюзиклу "Вестайдська історія" та поему Лоуренса Ферлінгетті "Пес".

Білл Мюррей співає пісню Feel Pretty з мюзиклу "Вестсайдська історія": відео

Під час виступу комік об'єднався зі своїми друзями та колегами по музичному шоу New Worlds: віолончелістом Яном Фоглером, скрипалькою Мірою Венг і піаністкою Ванессою Перес. Варто зазначити, що це був не випадковий виступ – таким чином Білл Мюррей рекламував майбутню виставу "Нові світи: колиска цивілізації", в якій він співає та читає вірші й уривки з творів класиків.

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Білл Мюррей співає пісню "Америка" з "Вестсайдської історії" та декламує поему "Пес" Лоуренса Ферлінгетті: відео

Закінчився несподіваний концерт так само раптово, як і почався. "Я Білл Мюррей, і поліцейські кажуть, що ми повинні вимкнути мікрофони. Давайте рознесемо це місце на шматки!", – оголосив актор і трупа залишила місце виступу.