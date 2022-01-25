Билл Мюррей – мастер импровизированного спектакля, который принес собственные развлечения в неожиданное место, чтобы показать людям интересное шоу. 71-летний актер организовал мини-концерт в Вашингтон-Сквер-парке на Манхэттене.

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Во время своего выступления в парке Билл спел пару песен из мюзикла "Вестайдская история" и прочел поэму Лоуренса Ферлингетти "Пес".

Билл Мюррей поет песню Feel Pretty из мюзикла "Вестсайдская история": видео

Во время выступления комик объединился со своими друзьями и коллегами по музыкальному шоу New Worlds: виолончелистом Яном Фоглером, скрипачкой Мирой Венг и пианисткой Ванессой Перес. Стоит отметить, что это было не случайное выступление – таким образом Билл Мюррей рекламировал предстоящий спектакль "Новые миры: колыбель цивилизации", в котором он поет и читает стихи и отрывки из произведений классиков.

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Билл Мюррей поет песню "Америка" из "Вестсайдской истории" и декламирует поэму "Пес" Лоуренса Ферлингетти: видео

Закончился неожиданный концерт так же внезапно, как и начался. "Я Билл Мюррей, и полицейские говорят, что мы должны выключить микрофоны. Давайте разнесем это место на куски!", – объявил актер и труппа покинула место выступления.