Дайвер повернув власнику прикраси, які викрали 1,5 роки тому: він натрапив на них у річці

Американський дайвер Едді Бібер випадково знайшов у річці кілька коробок зі справжніми скарбами. Йому вдалось знайти власника речей, який вже й не сподівався їх побачити після пограбування.

Едді Бібер вже давно захоплюється підводним плаванням. Він знімає відео про знахідки на дні водойм і викладає їх на своєму каналі на ютубі. Цього разу він шукав сміття та якісь цікавинки у річці Меноміні, коли натрапив на наволочку з двома металічними коробками.

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На березі, знявши все спорядження, дайвер взявся перевіряти коробки. В одній із них він відразу побачив кілька вирізок з газет – це були заламіновані некрологи з різних періодів. А в іншій він знайшов дещо цікавіше: там були дорогоцінності на кілька сотень доларів.

Дайвер знайшов дві металеві коробки зі справжніми скарбами / Скриншот з відео NBC26

Варто було лише Едді опублікувати відео на ютубі з незвичайною знахідкою, як з ним зв'язався чоловік Гері Едвардс. На некрологах він впізнав членів своєї родини, тож відразу зрозумів: скарб належить саме йому.

В одній коробці були заламіновані некрологи / Скриншот з відео NBC26

В іншій коробці зберігались прикраси / Скриншот з відео NBC26

Хтось викрав речі та викинув їх у річку

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Він запросив дайвера до себе додому та оглянув вміст коробок. Вражений чоловік підтвердив, що це дійсно його речі та розповів, як вони могли опинитись на дні Меноміні.

Виявляється, наприкінці 2019 року, коли чоловік саме відпочивав у Флориді, його будинок пограбували. З якоїсь причини награбоване злочинці не продали, а викинули у річці, де 1,5 роки після подій їх і знайшов Едді Бібер.

Дайвер повернув власнику вкрадені 1,5 роки тому речі / Скриншот з відео NBC26

Гері Едвардс зізнався, що він вже втратив будь-яку надію коли-небудь повернути речі. Тому ця знахідка стала для нього приємною несподіванкою:

Я не міг у це повірити. Як можна очікувати, що твоїй речу хтось знайде через півтора року на дні річки Меноміні?

– каже чоловік

Власник знайденого скарбу гаряче подякував дайверу за те, що він повернув цінні для нього речі. Едді Бібер також зазначив, що більшість людей, знайшовши всі ці прикраси, просто віднесли б їх до ломбарду. Проте він про таке і не думав: "Я міг би це зробити, і я думаю, що багато людей зробили б це. Але мені приємно просто допомогти комусь".

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Дайвер часто приймає замовлення від людей, які хочуть повернути свої втрачені речі, які могли загубитись на дні якоїсь водойми. Проте занурення залишається для нього лише хобі, які має приносити комусь користь. Більшість часу він витрачає на те, щоб очищати ріки та озера від сміття, яке залишається там внаслідок недбалості людей.