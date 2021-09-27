Эдди Бибер уже давно увлекается подводным плаванием. Он снимает видео о находках на дне водоемов и выкладывает их на своем канале на ютубе. На этот раз он искал мусор и какие-то интересные вещи в реке Меномини, когда наткнулся на наволочку с двумя металлическими коробками.

Читайте также Более 100 винных брендов вместе: как в Киеве проходил фестиваль вина BE WINE International Show

На берегу, сняв все снаряжение, дайвер взялся проверять коробки. В одной из них он сразу увидел несколько вырезок из газет – это были ламинированные некрологи из разных периодов. А в другой он нашел кое-что более интересное: там были драгоценности на несколько сотен долларов.

Дайвер нашел две металлические коробки с настоящими сокровищами / Скриншот с видео NBC26

Стоило только Эдди опубликовать видео на ютубе с необычной находкой, как с ним связался человек по имени Гэри Эдвардс. На некрологах он узнал членов своей семьи, поэтому сразу понял: сокровище принадлежит именно ему.

В одной коробке были ламинированные некрологи / Скриншот с видео NBC26

В другой коробке хранились украшения / Скриншот с видео NBC26

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO

Кто-то похитил вещи и выбросил их в реку

Он пригласил дайвера к себе домой и осмотрел содержимое коробок. Пораженный мужчина подтвердил, что это действительно его вещи и рассказал, как они могли оказаться на дне Меномини.

Оказывается, в конце 2019 года, когда он как раз отдыхал во Флориде, его дом ограбили. По какой-то причине награбленное преступники не продали, а выбросили в реке, где через 1,5 года после событий их и нашел Эдди Бибер.

Дайвер вернул владельцу украденные 1,5 года назад Кстати / Скриншот с видео NBC26

Гэри Эдвардс признался, что он уже потерял всякую надежду когда-нибудь вернуть вещи. Поэтому эта находка стала для него приятной неожиданностью:

Я не мог в это поверить. Как можно ожидать, что твои вещи кто-то найдет через полтора года на дне реки Меномини?

– говорит мужчина

Владелец найденного клада горячо поблагодарил дайвера за то, что он вернул ценные для него вещи. Эдди Бибер также отметил, что б ольшинство людей, найдя все эти украшения, просто отнесли бы их в ломбард . Однако он о таком и не думал: "Я мог бы это сделать, и я думаю, что многие люди сделали бы это. Но мне приятно просто помочь кому-то".

К теме 10+ удивительных находок в старых домах: интересные фото от владельцев