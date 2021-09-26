Перед вами подборка интересных, а порой и жутких находок, которые владельцы домов обнаружили в своих квартирах. Во время обычного ремонта или реконструкции перед ними открылись винтажные обои, старинные предметы интерьера или даже целые помещения или ходы!

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"Нашел телефонный справочник 1917 в подвале нашего дома 1903 года"

Фото seattleowl

"Дом 1857 года. Поднялся на чердак, поднял несколько досок и нашел потайную лестницу, которая никуда не ведет"

Фото Putrid_Ad_1430

"Нашли случайно оригинальную плитку. Думаем, она начала 1900-х годов"

Фото EuphoricHelicopter40

"Этот кусок газеты 117-летней давности был под полом в моей ванной"

Фото daft_boy_dim

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"Вот какие обои мы нашли в доме"

Фото detsl

"Мы купили домик 1920-х годов, в котором была оригинальная угольная печь"

Фото DontVoteForMe

"Во время ремонта обнаружили колодец глубиной 25 футов, расположенный под террасой. Жутко!"

Фото dystopianprom

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"Нашел этот закрытый портфель из крокодиловой кожи, спрятанный в задней части шкафа в доме 1933 года"

Фото aturquoiseseashell

"Винтажный дверной звонок. Это из 1930-х годов"

Фото pf_throwaway_321

"В моем домике 1920-х годов не менее 5 слоев обоев"

Фото bloomingtonwhy

"Сняли краску с камина и увидели оригинальную плитку и искусственный мрамор"

Автор Фото bc_fox

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"Я нашел этот старый ржавый ящик с инструментами в моем гараже, когда купил дом"