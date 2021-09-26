Перед вами добірка цікавих, а часом і моторошних знахідок, які власники будинків виявили у своїх помешканнях. Під час звичайного ремонту або реконструкції перед ними відкрились вінтажні шпалери, старовинні предмети інтер'єру або й цілі приміщення чи ходи!

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"Знайшов телефонний довідник 1917 року у підвалі нашого будинку 1903 року"

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"Будинок 1857 року. Піднявся на горище, підняв кілька дощок і знайшов потаємні сходи, яка нікуди не веде"

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"Знайшли випадково оригінальну плитку. Думаємо, вона початку 1900-х років"

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"Цей шматок газети 117-річної давності був під підлогою в моїй ванній"

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"Ось які шпалери ми знайшли в будинку"

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"Ми купили будиночок 1920-х років, в якому була оригінальна вугільна піч"

Фото DontVoteForMe

"Під час ремонту виявили колодязь глибиною 25 футів, розташований під терасою. Моторошно!"

Фото dystopianprom

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"Знайшов цей замкнений портфель з крокодилової шкіри, захований в задній частині шафи в будинку 1933 року"

Фото aturquoiseseashell

"Вінтажний дверний дзвінок. Це з 1930-х років"

Фото pf_throwaway_321

"У моєму будиночку 1920-х років щонайменше 5 шарів шпалер"

Фото bloomingtonwhy

"Зняли фарбу з каміна і побачили оригінальну плитку та штучний мармур"

Фото bc_fox

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"Я знайшов цей старий іржавий ящик з інструментами в моєму гаражі, коли купив будинок"

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