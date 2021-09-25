Велюровий автомобіль чи умивальник, покритий всередині камінцями – відмити ці та ще десяток речей від бруду зовсім непросте завдання. Тож наступного разу, купуючи яку неймовірно красиву річ, подумайте завчасно, наскільки легко буде її щоразу чистити.

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Це досить погана ідея

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