Велюровый автомобиль или умывальник, покрытый внутри камнями, – отмыть эти и еще десяток вещей от грязи совсем непростая задача. Поэтому в следующий раз, покупая какую-то невероятно красивую вещь, подумайте заранее, насколько легко будет ее каждый раз чистить.

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Это довольно плохая идея

Фото Giulia Scognamillo

Представьте только, сколько там кошачьей шерсти

Фото Aidely Aranda

Худшая гитара, которую только можно было придумать

Фото Stefan Tatertot

А если пойдет дождь?

Фото Jhon Edward Mora Mora

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Выглядит роскошно, но слишком детализировано

Фотография Miguel G. Bouças

Никогда не покупайте такое офисное кресло

Фото Patience Hawkins

Как быстро это розовое чудо затрется?

фото Amazon

Еще одна люстра, мыть которую без слез невозможно

Фото Elana Kehoe

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"Сковородка моего друга, которую он каждый раз с трудом отмывает"

Фото Soomin Song

Это даже выглядит отвратительно

Фото Ignas Gramba

Оригинально, но сколько пыли собирается

Фото Gem Leonard

Это пуфик, между зернами которого будет накапливаться куча пыли

Фото Sarah Jane Tabone

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Мыть этого "велосипедиста" довольно трудно