Пользователи Reddit запечатлели в фото такие редкие моменты, когда, к примеру, чашки по цвету составляют правильную радугу, а игровая приставка идеально, до последнего миллиметра, вписывается на полку. Такие фото – это настоящая медитация, и не только для перфекционистов.

Читайте также Фестивали вина: почему это важно?

"Я сделал это фото на станции метро в Торонто"

Фото Reddit nick_wons

Кто-то идеально выложил чашки на полку

Фото Reddit dessertboots

"В моем районе только что нанесли на тротуар новое покрытие"

Фото Reddit PM_ME_ASSES

Еще бы сантиметр – и она не влезла на полку

Фото Reddit stuffandahalf

Рекомендуем Как спасти замазанную одежду: 15 нестандартных идей, которые вас удивят

Такое вообще у кого-то бывало? На фольге совсем нет следов йогурта

Фото Reddit Bighatman-

"Я не могу не делать этого каждый раз, когда мою эту ложку"

Фото Reddit Guitrum

Любое домашнее блюдо может стать настоящим шедевром, если правильно совместить его с изысканным вином от SHABO. Красное к мясу, белое к рыбе или игристое к десерту – выберите свою идеальную гастрономическую пару в интернет-магазине SHABO

Эти рубашки складываются в целого Пикачу

Фото Reddit deck65

Настоящее наслаждение для глаз

Фото Reddit Timnoggin

"Мой помидор идеально вписался в кольцо лука"

Фото Reddit 0ctopuppy

Интересно 15 фото, которые вводят в заблуждение зрителей: стоит только изменить их описание

"Увидел это на обратном пути в Техас"

Фото Reddit theiornredditor108

Радуга идеально сочетается с этим потоком воды из крана