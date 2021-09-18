Пользователи Reddit запечатлели в фото такие редкие моменты, когда, к примеру, чашки по цвету составляют правильную радугу, а игровая приставка идеально, до последнего миллиметра, вписывается на полку. Такие фото – это настоящая медитация, и не только для перфекционистов.
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"Я сделал это фото на станции метро в Торонто"
Фото Reddit nick_wons
Кто-то идеально выложил чашки на полку
Фото Reddit dessertboots
"В моем районе только что нанесли на тротуар новое покрытие"
Фото Reddit PM_ME_ASSES
Еще бы сантиметр – и она не влезла на полку
Фото Reddit stuffandahalf
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Такое вообще у кого-то бывало? На фольге совсем нет следов йогурта
"Я не могу не делать этого каждый раз, когда мою эту ложку"
Фото Reddit Guitrum
Эти рубашки складываются в целого Пикачу
Фото Reddit deck65
Настоящее наслаждение для глаз
Фото Reddit Timnoggin
"Мой помидор идеально вписался в кольцо лука"
Фото Reddit 0ctopuppy
Интересно 15 фото, которые вводят в заблуждение зрителей: стоит только изменить их описание
"Увидел это на обратном пути в Техас"
Фото Reddit theiornredditor108
Радуга идеально сочетается с этим потоком воды из крана
Фото Reddit NeonChurch