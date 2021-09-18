Користувачі Reddit закарбували у фото такі рідкісні моменти, коли, до прикладу, чашки за кольором складають правильну веселку, а ігрова приставка ідеально, до останнього міліметра, вписується на полицю. Такі фото – це справжня медитація, і не тільки для перфекціоністів.
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"Я зробив це фото на станції метро в Торонто"
Фото Reddit nick_wons
Хтось ідеально виклав чашки на полицю
Фото Reddit dessertboots
"У моєму районі щойно нанесли на тротуар нове покриття"
Фото Reddit PM_ME_ASSES
Ще б сантиметр – і вона не влізла на полицю
Фото Reddit stuffandahalf
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Таке взагалі у когось бувало? На фользі зовсім немає слідів йогурту
"Я не можу не робити цього кожного разу, коли мию цю ложку"
Фото Reddit Guitrum
Ці сорочки складають цілого Пікачу
Фото Reddit deck65
Справжня насолода для очей
Фото Reddit Timnoggin
"Мій помідор ідеально вписався в кільце цибулі"
Фото Reddit 0ctopuppy
Цікаво 15 фото, які вводять в оману глядачів: варто лише змінити їх опис
"Побачив це на зворотному шляху до Техасу"
Фото Reddit theiornredditor108
Веселка ідеально поєднується з цим потоком води з крана
Фото Reddit NeonChurch