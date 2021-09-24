На Reddit є ціла спільнота любителів симетрії та охайності, яка налічує цілих 1,2 мільйона учасників! Вони щодня діляться фото, які вони зробити у буденному житті. І на світлинах справді речі, ніби створені одне для одного. На деякі просто не можна надивитись – спробуйте самі.

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Ось це справді естетичний сніданок

Фото mbosman29

Спаковували майстри своєї справи

Фото kosovarboy

Випадкове фото

Фото SMELLY__SOCKS

Млинець ідеально підходить до цієї тарілки

Фото tomve

Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м’яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO

Ножі були ніби створені для цієї полиці

Фото Jaredkmcarthur

Хто застосував свої вміння грати в Тетрис

Фото click_here_free_ipod

Ні краплі вільного місця

Фото GuineaFowlItch

"Я ідеально вписуюся під сходами в лікарні"

Фото Muzrub

"Хотіла відкрити шафку, але кільце зіслизнуло просто між дверцятами та ручкою"

Фото anonymousmouse2

Цікаво З родиною ніколи не буває сумно: фото сімейних витівок, які це доводять

Хлопець ніби спеціально зачіску підбирав

Фото peturthor17

Той момент, коли не дуже радієш такому збігу

Фото pgePark

Дві різні гітари бездоганно пасують одна до одної

Фото a_touhou_fan_

Кращого омлету і бути не може

Фото Ectoplasmorphe

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Жодного зайвого сантиметру!

Фото AmiableSandCat

Просто ідеально!

Фото Arshdsj