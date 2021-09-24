На Reddit є ціла спільнота любителів симетрії та охайності, яка налічує цілих 1,2 мільйона учасників! Вони щодня діляться фото, які вони зробити у буденному житті. І на світлинах справді речі, ніби створені одне для одного. На деякі просто не можна надивитись – спробуйте самі.
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Ось це справді естетичний сніданок
Фото mbosman29
Спаковували майстри своєї справи
Фото kosovarboy
Випадкове фото
Фото SMELLY__SOCKS
Млинець ідеально підходить до цієї тарілки
Фото tomve
Ножі були ніби створені для цієї полиці
Фото Jaredkmcarthur
Хто застосував свої вміння грати в Тетрис
Фото click_here_free_ipod
Ні краплі вільного місця
Фото GuineaFowlItch
"Я ідеально вписуюся під сходами в лікарні"
Фото Muzrub
"Хотіла відкрити шафку, але кільце зіслизнуло просто між дверцятами та ручкою"
Фото anonymousmouse2
Цікаво З родиною ніколи не буває сумно: фото сімейних витівок, які це доводять
Хлопець ніби спеціально зачіску підбирав
Фото peturthor17
Той момент, коли не дуже радієш такому збігу
Фото pgePark
Дві різні гітари бездоганно пасують одна до одної
Фото a_touhou_fan_
Кращого омлету і бути не може
Фото Ectoplasmorphe
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Жодного зайвого сантиметру!
Фото AmiableSandCat
Просто ідеально!
Фото Arshdsj