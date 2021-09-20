Користувачі Reddit поділилась з іншими саме такими фото. Вони пропонують користувачам самим знайти пояснення тому, що відбувається на світлині, або просто разом посміятись з нелогічності деяких вчинків людей.

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"Доступ для інвалідних колясок на сходах?"

Фото Reddit CptnTryhard

Дуже дивне рішення

Фото Reddit GelatinSkeleton3

Як він там опинився?

Фото Reddit snarping

"Як мій сусід по кімнаті вважає за краще їсти банани"

Фото Reddit AlmostDoneWithIt

Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м’яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO

У літаку є отвір для руки

Фото Reddit KingNeptune767

Просто плитка шоколаду, яка розтанула на велосипедному сидінні

Фото Reddit Dancingpilot

Як взагалі з цієї гірки можна з'їхати?

Фото Reddit LeBateleur1

Цікаво О ні: 10 кумедних випадків, коли людям дійсно не пощастило на кухні

Цікаве місце для розеток

Фото Reddit cheapcorn

Лише уявіть, як на цих гойдалках будуть кататись двоє дітей

Фото Reddit etthat

"Цей єдиний рулон туалетного паперу на закритій вітрині у ванній"

Фото Reddit Lovely_lass

"Невеликий шматочок плитки посеред килима в цьому ресторані"

Фото Reddit EverlastingEmus

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"Штамп з датою нанесли на булочку замість пакета"

Фото Reddit HellenKellerBookClub