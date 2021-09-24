На Reddit есть целое сообщество любителей симметрии и опрятности, которое насчитывает целых 1,2 миллиона участников! Они ежедневно делятся снимками, которые они сделать в повседневной жизни. И на фото действительно вещи, будто созданные друг для друга. На некоторые просто нельзя наглядеться – попробуйте сами.
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Вот это действительно эстетический завтрак
Фото mbosman29
Складывал мастера своего дела
Фото kosovarboy
Случайное фото
Фото SMELLY__SOCKS
Блин идеально подходит к этой тарелке
Фото tomve
Ножи будто созданы для этой полки
Фото Jaredkmcarthur
Кто-то применил свои умения играть в Тетрис
Фотоclick_here_free_ipod
Ни капли свободного места
Фото GuineaFowlItch
"Я идеально вписываюсь под лестницей в больнице"
Фото Muzrub
"Хотела открыть шкафчик, но кольцо соскользнули прямо между дверцей и ручкой"
Фото anonymousmouse2
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Парень будто специально прическу подбирал
Фото peturthor17
Тот момент, когда не очень радуешься такому совпадению
Фото pgePark
Две разные гитары безупречно подходят друг к другу
Фото a_touhou_fan_
Лучшего омлета и быть не может
Фото Ectoplasmorphe
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Ни одного лишнего сантиметра!
Фото AmiableSandCat
Просто идеально!
Фото Arshdsj