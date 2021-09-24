На Reddit есть целое сообщество любителей симметрии и опрятности, которое насчитывает целых 1,2 миллиона участников! Они ежедневно делятся снимками, которые они сделать в повседневной жизни. И на фото действительно вещи, будто созданные друг для друга. На некоторые просто нельзя наглядеться – попробуйте сами.

Читайте также Более 100 винных брендов вместе: как в Киеве проходил фестиваль вина BE WINE International Show

Вот это действительно эстетический завтрак

Фото mbosman29

Складывал мастера своего дела

Фото kosovarboy

Случайное фото

Фото SMELLY__SOCKS

Блин идеально подходит к этой тарелке

Фото tomve

Любое домашнее блюдо может стать настоящим шедевром, если правильно совместить его с изысканным вином от SHABO. Красное к мясу, белое к рыбе или игристое к десерту – выберите свою идеальную гастрономическую пару в интернет-магазине SHABO

Ножи будто созданы для этой полки

Фото Jaredkmcarthur

Кто-то применил свои умения играть в Тетрис

Фотоclick_here_free_ipod

Ни капли свободного места

Фото GuineaFowlItch

"Я идеально вписываюсь под лестницей в больнице"

Фото Muzrub

"Хотела открыть шкафчик, но кольцо соскользнули прямо между дверцей и ручкой"

Фото anonymousmouse2

Интересно С семьей никогда не бывает скучно: фото семейных выходок, которые это доказывают

Парень будто специально прическу подбирал

Фото peturthor17

Тот момент, когда не очень радуешься такому совпадению

Фото pgePark

Две разные гитары безупречно подходят друг к другу

Фото a_touhou_fan_

Лучшего омлета и быть не может

Фото Ectoplasmorphe

Рекомендуем Совсем нелогично: 10+ странных фото, которым трудно найти объяснение

Ни одного лишнего сантиметра!

Фото AmiableSandCat

Просто идеально!