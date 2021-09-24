На Reddit есть целое сообщество любителей симметрии и опрятности, которое насчитывает целых 1,2 миллиона участников! Они ежедневно делятся снимками, которые они сделать в повседневной жизни. И на фото действительно вещи, будто созданные друг для друга. На некоторые просто нельзя наглядеться – попробуйте сами.

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Вот это действительно эстетический завтрак

Вот это действительно эстетический завтрак

Фото mbosman29

Складывал мастера своего дела

Складывала мастера своего дела

Фото kosovarboy

Случайное фото

случайное фото

Фото SMELLY__SOCKS

Блин идеально подходит к этой тарелке

Блин идеально подходит к этой тарелки

Фото tomve

Ножи будто созданы для этой полки

Ножи были бы созданы для этой полки

Фото Jaredkmcarthur

Кто-то применил свои умения играть в Тетрис

Кто применил свои умения играть в Тетрис

Фотоclick_here_free_ipod

Ни капли свободного места

Ни капли свободного места

Фото GuineaFowlItch

"Я идеально вписываюсь под лестницей в больнице"

Фото Muzrub

"Хотела открыть шкафчик, но кольцо соскользнули прямо между дверцей и ручкой"

Фото anonymousmouse2

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Парень будто специально прическу подбирал

Парень будто специально прическу подбирал

Фото peturthor17

Тот момент, когда не очень радуешься такому совпадению

Тот момент, когда не очень радуешься, что крышка так идеально подходит к трубе

Фото pgePark

Две разные гитары безупречно подходят друг к другу

Две разные гитары идеально подходят друг к другу

Фото a_touhou_fan_

Лучшего омлета и быть не может

Лучшего омлета и быть не может

Фото Ectoplasmorphe

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Ни одного лишнего сантиметра!

Ни одного лишнего сантиметра!

Фото AmiableSandCat

Просто идеально!

Просто идеально!

Фото Arshdsj