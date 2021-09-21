Пользователи Reddit поделилась забавными выходками своих родных, над которыми остается только посмеяться. У кого-то бабушка придумала заряжать флешку через розетку, а кто-то решил разыграть жену, поставив в ванну картонную фигуру Харрисона Форда в полный рост.
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"Я попросила своего мужа сфотографировать нас в нашу первую брачную ночь. Это было единственное фото"
Фото Smartyandfarty
"Жена говорила, что он не вырастет очень большим. Но он вырос"
Фото 99percentCat
"Моя дочь испекла мне праздничный брауни"
Фото str8emulated
"Нужно объяснить бабушке, что флешку не надо подзаряжать"
Фото D4dyce
"Она все еще собирает вещи. Мы едем на одну ночь"
Фото RamsesThePigeon
Жена оставила собаке семейное фото перед отъездом
"А что, если она будет скучать?", – сказала она мужу
Фото MrBuddhaSir
"Быть женатым более 15 лет означает, что вы можете напугать свою жену картонной фигурой, которую нашли в гараже"
Фото ollieoliverx000
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"Я сказал семье, что в одном яйце – сюрприз"
На самом деле там васаби.
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Жена собирает все больше носков для их 7-месячного сына
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Как мой дедушка читает что-то на планшете
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Женщина ночью накрасила ногти мужу, а тот даже не проснулся
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