Де найкраще розміщувати рослину вдома, щоб вона притягувала позитивну енергію, та гарно почувалася, розповідаємо далі.

До теми Приносить удачу та натхнення: як орхідея впливає на енергію вдома

Де поставити спатифілум вдома, щоб прикликати любов та щастя

Найвідповідніше місце для "жіночого щастя", зрозуміло, підвіконня. Пов'язано це з тим, що віконні прорізи вважаються фільтрами, які захищають житло від проникнення в нього негативної енергії, тому спатифілум, який стоїть на підвіконні, допоможе підтримати добробут, що панує в домі.

Однак будьте уважні – підвіконня вікон, що виходять на південь, – не найвдаліше місце для рослини, оскільки вона віддає перевагу півтіні. Через сонячні промені квітка може захворіти.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Що ж до кімнат, спальня підходить для "жіночого щастя" ідеально. Якщо помістити горщик зі спатифілумом поруч із ліжком, можна розраховувати на зміцнення сімейних зв'язків, а також на поліпшення якості сну.

Як спатифілум виглядає в інтер’єрі: дивіться фото

Водночас тим, хто шукає своє кохання, рекомендують розміщувати рослину в центрі будинку, щоб якомога швидше знайти другу половинку.

Разом з тим, щоб розпалити пристрасть у стосунках з новою силою і привернути кохання, спатифілум необхідно розмістити в південно-західному секторі будинку. Рожевий горщик або підставка тільки посилять любовну енергію.

Тим же, хто мріє про дітей, рекомендується поставити рослину в західній частині квартири. Горщик для спатифілума в цьому разі рекомендується вибрати білого або сріблястого кольору.

А ось для тих, хто прагне поліпшення фінансового становища і залучення додаткових джерел доходу, спатифіліум радять залишати у південно-східному секторі будинку. Так він найбільш повно сприятиме фінансовому добробуту.