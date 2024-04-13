Де найкраще розміщувати рослину вдома, щоб вона притягувала позитивну енергію, та гарно почувалася, розповідаємо далі.
До теми Приносить удачу та натхнення: як орхідея впливає на енергію вдома
Де поставити спатифілум вдома, щоб прикликати любов та щастя
Найвідповідніше місце для "жіночого щастя", зрозуміло, підвіконня. Пов'язано це з тим, що віконні прорізи вважаються фільтрами, які захищають житло від проникнення в нього негативної енергії, тому спатифілум, який стоїть на підвіконні, допоможе підтримати добробут, що панує в домі.
Однак будьте уважні – підвіконня вікон, що виходять на південь, – не найвдаліше місце для рослини, оскільки вона віддає перевагу півтіні. Через сонячні промені квітка може захворіти.
Що ж до кімнат, спальня підходить для "жіночого щастя" ідеально. Якщо помістити горщик зі спатифілумом поруч із ліжком, можна розраховувати на зміцнення сімейних зв'язків, а також на поліпшення якості сну.
Як спатифілум виглядає в інтер’єрі: дивіться фото
Водночас тим, хто шукає своє кохання, рекомендують розміщувати рослину в центрі будинку, щоб якомога швидше знайти другу половинку.
Разом з тим, щоб розпалити пристрасть у стосунках з новою силою і привернути кохання, спатифілум необхідно розмістити в південно-західному секторі будинку. Рожевий горщик або підставка тільки посилять любовну енергію.
Тим же, хто мріє про дітей, рекомендується поставити рослину в західній частині квартири. Горщик для спатифілума в цьому разі рекомендується вибрати білого або сріблястого кольору.
А ось для тих, хто прагне поліпшення фінансового становища і залучення додаткових джерел доходу, спатифіліум радять залишати у південно-східному секторі будинку. Так він найбільш повно сприятиме фінансовому добробуту.