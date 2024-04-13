Где лучше всего размещать растение дома, чтобы оно притягивало положительную энергию, и хорошо чувствовало себя, рассказываем дальше.

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Где поставить спатифиллум дома, чтобы призвать любовь и счастье

Самое подходящее место для "женского счастья", понятно, подоконник. Связано это с тем, что оконные проемы считаются фильтрами, которые защищают жилье от проникновения в него негативной энергии, поэтому спатифиллум, который стоит на подоконнике, поможет поддержать благополучие, царящее в доме.

Однако будьте внимательны – подоконники окон, выходящих на юг, – не самое удачное место для растения, поскольку оно предпочитает полутень. Из-за солнечных лучей цветок может заболеть.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Что же касается комнат, спальня подходит для "женского счастья" идеально. Если поместить горшок со спатифиллумом рядом с кроватью, можно рассчитывать на укрепление семейных связей, а также на улучшение качества сна.

Как спатифиллум выглядит в интерьере: смотрите фото

В то же время тем, кто ищет свою любовь, рекомендуют размещать растение в центре дома, чтобы как можно быстрее найти вторую половинку.

Вместе с тем, чтобы разжечь страсть в отношениях с новой силой и привлечь любовь, спатифиллум необходимо разместить в юго-западном секторе дома. Розовый горшок или подставка только усилят любовную энергию.

Тем же, кто мечтает о детях, рекомендуется поставить растение в западной части квартиры. Горшок для спатифиллума в этом случае рекомендуется выбрать белого или серебристого цвета.

А вот для тех, кто стремится к улучшению финансового положения и привлечению дополнительных источников дохода, спатифиллиум советуют оставлять в юго-восточном секторе дома. Так он наиболее полно будет способствовать финансовому благополучию.