Где лучше всего размещать растение дома, чтобы оно притягивало положительную энергию, и хорошо чувствовало себя, рассказываем дальше.
К теме Приносит удачу и вдохновение: как орхидея влияет на энергию дома
Где поставить спатифиллум дома, чтобы призвать любовь и счастье
Самое подходящее место для "женского счастья", понятно, подоконник. Связано это с тем, что оконные проемы считаются фильтрами, которые защищают жилье от проникновения в него негативной энергии, поэтому спатифиллум, который стоит на подоконнике, поможет поддержать благополучие, царящее в доме.
Однако будьте внимательны – подоконники окон, выходящих на юг, – не самое удачное место для растения, поскольку оно предпочитает полутень. Из-за солнечных лучей цветок может заболеть.
Что же касается комнат, спальня подходит для "женского счастья" идеально. Если поместить горшок со спатифиллумом рядом с кроватью, можно рассчитывать на укрепление семейных связей, а также на улучшение качества сна.
Как спатифиллум выглядит в интерьере: смотрите фото
В то же время тем, кто ищет свою любовь, рекомендуют размещать растение в центре дома, чтобы как можно быстрее найти вторую половинку.
Вместе с тем, чтобы разжечь страсть в отношениях с новой силой и привлечь любовь, спатифиллум необходимо разместить в юго-западном секторе дома. Розовый горшок или подставка только усилят любовную энергию.
Тем же, кто мечтает о детях, рекомендуется поставить растение в западной части квартиры. Горшок для спатифиллума в этом случае рекомендуется выбрать белого или серебристого цвета.
А вот для тех, кто стремится к улучшению финансового положения и привлечению дополнительных источников дохода, спатифиллиум советуют оставлять в юго-восточном секторе дома. Так он наиболее полно будет способствовать финансовому благополучию.