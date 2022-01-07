Вина часто отримують свою оцінку саме завдяки післясмаку. Він подовжує відчуття аромату та смаку, а також впливає на загальне відчуття балансу у вині.

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Як оцінити післясмак вина

Післясмак дає можливість насолодитись сукупністю ароматів та смаків вина, які залишаються після проковтування. Він може мати різну тривалість, яка вимірюється у секундах:

короткий – від 2 до 3 секунд;

середній – від 4 до 7 секунд;

тривалий – від 8 до 15 секунд.

В енології тривалість післясмаку вимірюється у каудалях: 1 каудаль дорівнює 1 секунді. Термін "cauda" у перекладі з латинської означає "хвіст".

Посмак, який залишається, може бути приємним і неприємним: останнє точно не властиве добрим винам. Існує думка, що якісні напої мають більш тривалий післясмак, який поступово зникає у роті. У хороших вин тривалість може сягати 10 каудалей, а у якісно витриманих значення може доходити до 30 каудалей.

Важливою також є "поведінка" післясмаку: він відчувається рівномірно, сконцентрований на піднебінні й виявляє певні ароматичні та смакові нюанси.



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