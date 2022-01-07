Вина часто получают свою оценку именно благодаря послевкусию. Оно продлевает ощущение аромата и вкуса, а также влияет на общее чувство баланса в вине.

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Как оценить послевкусие вина

Послевкусие дает возможность насладиться совокупностью ароматов и вкусов вина, которые остаются после проглатывания. Оно может иметь разную продолжительность, измеряемую в секундах:

короткое – от 2 до 3 секунд;

среднее – от 4 до 7 секунд;

длительное – от 8 до 15 секунд.

В энологии длительность послевкусия измеряется в каудалях: 1 каудаль равен 1 секунде. Термин "cauda" в переводе с латинского означает "хвост".

Послевкусие, которое мы чувствуем, может быть приятным и неприятным: последнее точно не свойственно хорошим винам. Существует мнение, что качественные напитки имеют более длительное послевкусие, которое постепенно исчезает во рту. У хороших вин продолжительность может достигать 10 каудалей, а у качественно выдержанных значение может доходить до 30 каудалей.



Дегустируем вино правильно / Фото Unsplash

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