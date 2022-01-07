Дегустуйте правильно: як зрозуміти післясмак вина

Зрозуміти післясмак вина буває складно, особливо якщо ви ніколи не чули, що це таке. Тож ми вирішили розповісти, як правильно дегустувати вино та визначити його якість за смаком та посмаком.

Вина часто отримують свою оцінку саме завдяки післясмаку. Він подовжує відчуття аромату та смаку, а також впливає на загальне відчуття балансу у вині.

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Як оцінити післясмак вина

Післясмак дає можливість насолодитись сукупністю ароматів та смаків вина, які залишаються після проковтування. Він може мати різну тривалість, яка вимірюється у секундах:

короткий – від 2 до 3 секунд;

середній – від 4 до 7 секунд;

тривалий – від 8 до 15 секунд.

В енології тривалість післясмаку вимірюється у каудалях: 1 каудаль дорівнює 1 секунді. Термін "cauda" у перекладі з латинської означає "хвіст".

Посмак, який залишається, може бути приємним і неприємним: останнє точно не властиве добрим винам. Існує думка, що якісні напої мають більш тривалий післясмак, який поступово зникає у роті. У хороших вин тривалість може сягати 10 каудалей, а у якісно витриманих значення може доходити до 30 каудалей.

Важливою також є "поведінка" післясмаку: він відчувається рівномірно, сконцентрований на піднебінні й виявляє певні ароматичні та смакові нюанси.



Дегустуємо вино правильно / Фото Unsplash

Розповідаємо, як правильно дегустувати вино:

Спершу підготуйте вино та охолодіть його до потрібної температури (про нюанси подачі читайте тут). Також варто підібрати правильний келих. Деякі вина потрібно декантувати, тож не пропускайте цей етап: перелити в декантер, аби позбутись осаду, перевірити стан зрілого вина після тривалого зберігання. Опісля наливаємо трохи вина у келих і переходимо до наступного етапу. Перш ніж куштувати, потрібно оцінити зовнішній вигляд вина: зверніть увагу на колір, прозорість або ж каламутність. Далі злегка збовтуємо вино в келиху. На цьому етапі варто розпізнати різні нотки в ароматі та "розкласти їх по поличках". Врешті решт можете сміливо куштувати вино: спробуйте "розжувати", тобто покатати його у роті, оцініть смакові відтінки, таніни та кислотність. Останній етап передбачає оцінку післясмаку, який можна відчути після проковтування вина. Звертайте увагу на тривалість, яку ми вимірюємо в каудалях, та загальне враження.