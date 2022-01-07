Дегустируйте правильно: как понять послевкусие вина

Понять послевкусие вина бывает сложно, особенно если вы никогда не слышали, что это такое. Поэтому мы решили рассказать, как правильно дегустировать вино и определить его качество по вкусу и послевкусию.

Вина часто получают свою оценку именно благодаря послевкусию. Оно продлевает ощущение аромата и вкуса, а также влияет на общее чувство баланса в вине.

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Как оценить послевкусие вина

Послевкусие дает возможность насладиться совокупностью ароматов и вкусов вина, которые остаются после проглатывания. Оно может иметь разную продолжительность, измеряемую в секундах:

короткое – от 2 до 3 секунд;

среднее – от 4 до 7 секунд;

длительное – от 8 до 15 секунд.

В энологии длительность послевкусия измеряется в каудалях: 1 каудаль равен 1 секунде. Термин "cauda" в переводе с латинского означает "хвост".

Послевкусие, которое мы чувствуем, может быть приятным и неприятным: последнее точно не свойственно хорошим винам. Существует мнение, что качественные напитки имеют более длительное послевкусие, которое постепенно исчезает во рту. У хороших вин продолжительность может достигать 10 каудалей, а у качественно выдержанных значение может доходить до 30 каудалей.



Дегустируем вино правильно / Фото Unsplash

Рассказываем, как правильно дегустировать вино:

Сначала подготовьте вино и охладите его до нужной температуры (о нюансах подачи читайте здесь). Некоторые вина нужно декантировать, поэтому не пропускайте этот этап: перелить в декантер, чтобы избавиться от осадка, проверить состояние зрелого вина после длительного хранения. Затем наливаем немного вина в бокал и переходим к следующему этапу. Прежде чем пробовать, нужно оценить внешний вид вина: обратите внимание на цвет, прозрачность или мутность. Дальше слегка взбалтываем вино в бокале. На этом этапе следует распознать разные нотки в аромате и "разложить их по полочкам". В конце концов, можете смело пробовать вино: попробуйте "разжевать", то есть покатать его во рту, оцените вкусовые оттенки, танины и кислотность. Последний этап предполагает оценку послевкусия, которое можно почувствовать после проглатывания вина. Обратите внимание на продолжительность, которую мы измеряем в каудалях, и общее впечатление.