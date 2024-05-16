Цього року День вишиванки припадає на 16 травня. Які неймовірні образи можна створити до свята – далі у матеріалі Life 24.

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Ідеї автентичного образу до Дня вишиванки

Насправді вишиванка – є стильним елементом гардероба. Її можна вигідно обіграти навіть з джинсами, кросівками чи жакетами. Втім, справді неймовірний образ можна створити, дотримуючись однієї лінії національного українського вбрання.

Вишукану естетику вишитих сорочок та українського вбрання вцілому демонструє культурна блогерка Софія Безверха. На своїх сторінках у тіктоці та інстаграмі дівчина популяризує українську культуру та надихає тисячі користувачів до створення ефектних образів. Її відео та рекомендації особливо стануть у пригоді до Дня вишиванки.

Так, блогерка Софія повторила образ шляхетної української дівчини XIX століття з Полтавщини, звідки, до слова, родом й сама інфлюенсерка. Так, для початку дівчина одягла вишиванку, а потім – спідницю, яку їй пошили на замовлення. Доповнила образ Софія Безверха сережками, кількома намистами, а також додала кісник.

Образ шляхетної української дівчини: дивіться відео

До слова, блогерка також вишиває сорочки власноруч. Над створенням кожної з них Софія працює протягом кількох місяців.

Образ з вишиванкою, яку дівчина створила самотужки: дивіться відео

Софія обожнює демонструвати українське вбрання, тому одягає його не лише на День вишиванки, а й на інші свята. Так, на Великдень блогерка вдягла вишиванку з золотистою вишивкою та довгу білу спідницю. Доповнила образ вона чокером з бісеру та підвіскою, а також зав'язала хустину.

Сучасний образ з вишиванкою: дивіться відео

Блогерка неодноразово демонструвала, що українську вишиванку можна поєднувати з різним вбранням.

Ефектний образ з червоною вишиванкою: дивіться фото

Автентичні образи української блогерки просто зачаровують погляд. Софія Безверха відтворює українську культуру та демонструє багатогранність національного вбрання.

Блогерка повторила образ шляхетної української дівчини: дивіться фото

Така робота культурної блогерки надихає на повторення й створення власних образів. Ясна річ, що не кожен має у власному гардеробі етнічне вбрання, втім до Дня вишиванки сорочку можна поєднати з класичними штанами чи спідницями. Варто лише додати аксесуарів: сережок, намиста, хустини, з якими образ матиме неймовірний вигляд.